Cejudo elige respaldo para pelea con Sterling

Henry Cejudo sospecha que Aljamain Sterling se retirará de su pelea por el título de UFC 288. Por lo tanto, ‘Tripe C’ está siendo proactivo y ya está buscando un luchador de respaldo para el evento y no, no es Sean O’Malley.

En una publicación de Twitter durante la reciente transmisión de UFC Fight Night 221, el ex campeón de dos divisiones sugirió que el emergente contendiente de peso gallo Merab Dvalishvili se fije como respaldo para el evento:

“Estimado Dana White, estoy aquí viendo a los contendientes No. 2 y No. 3 y te diré algo, tengo la sensación de que es más probable que ‘Aljizzlame’ se retire de esta pelea. Habiendo dicho eso, ¿por qué no me das a Merab? ¿Por qué no me das a Sean O’Malley en ascenso [pero si él] quiere esperar, quiere tomarse su tiempo. ¿Por qué no hacemos de Merab el respaldo? para UFC 288“.

En el evento de UFC del fin de semana, Dvalishvili venció al ex campeón de peso gallo Petr Yan por decisión unánime. El georgiano se encuentra actualmente en una racha de nueve victorias consecutivas.

Que Cejudo lo ignore no le ha sentado bien a Sean O’Malley . La superestrella del peso gallo respondió a la publicación de ‘Triple C’ asegurando que estaría listo para enfrentar al ex campeón. Cejudo, sin embargo, no comparte la misma opinión. Respondió a ‘Sugar’, diciendo:

“¡Confía en mí, no estarás listo! Tómate tu tiempo, hazte las uñas y el cabello. Y mírame trabajar“.