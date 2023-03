Cejudo advierte a Sterling: “El tiempo corre”

El ex campeón de peso mosca y peso gallo de UFC Henry Cejudo regresa al octágono por primera vez en tres años para desafiar al actual campeón de peso gallo Aljamain Sterling por el título que dejó vacante hace tres años.

De hecho, también dejó vacante su campeonato de peso mosca, pero esa es otra historia. La historia de hoy es que estos dos se encontraron antes en el UFC Performance Institute:

En el tiempo que Cejudo ha estado ausente de la competencia, Sterling ha tenido cuatro peleas, ganando las cuatro. Esto comenzó con su sumisión de 88 segundos (estrangulamiento trasero desnudo) de Cory Sandhagen, antes de ganar el campeonato de peso gallo de UFC en su primera pelea con Petr Yan (DQ).

👀 @FunkMasterMMA and @HenryCejudo crossed paths at the @UFCPI pic.twitter.com/7Qjzr8qIkw

— UFC (@ufc) March 3, 2023