Bryan Danielson detalla su sueño con el G1 Climax

“Para ser honesto, creo que sería genial en muchos sentidos (que fuera al G1 Climax), pero Bryan Danielson, es muy posible, que sea el Campeón Mundial de AEW. De cualquier manera, quiero decir, creo que sería difícil para él desaparecer del programa. Especialmente como Campeón de AEW. No estoy seguro de que pueda alejarse tanto del programa. Tendremos que ver qué sucede aquí saliendo de Revolution con MJF vs. Bryan Danielson en el Iron Man Match de 60 minutos”. Tony Khan quiere ver a Bryan Danielson en el G1 Climax de NJPW.

FIGHTING WORDS from the Challenger @bryandanielson to #AEW World Champion @The_MJF, ahead of their 60 Minute Iron Man Match for the title THIS SUNDAY at #AEWRevolution LIVE on PPV! pic.twitter.com/qwJTmijKxV

