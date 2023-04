Cejudo a Pereira: “Abre la boca y pide la revancha”

Henry Cejudo no puede entender por qué Alex Pereira no está presionando para una trilogía con Israel Adesanya. Después de ser destronado por Pereira en UFC 281, Adesanya (23-2 MMA, 12-2 UFC) se vengó al anotar un nocaut para reclamar el cinturón de peso mediano en el evento estelar de UFC 287 del sábado pasado en Miami.

La victoria de Adesanya empató su serie en 1-1 en MMA, pero Cejudo todavía cree que Pereira (7-2 MMA, 4-1 UFC) tiene influencia al haberlo vencido dos veces en kickboxing antes.

“Abre la boca y pide una maldita revancha. No entiendo dónde Alex nunca dijo nada sobre pelear contra Israel una vez más. Esto es lo que realmente me molesta un poco: tienes tres victorias sobre este tipo. Este tipo obtiene una victoria sobre ti. ¿Ahora tiene derecho a cerrar el capítulo? No, no, porque solo habéis peleado en MMA dos veces y estáis 1-1. Tienes que ir a (el presidente de UFC, Dana White), llamar a su puerta y decir: ‘¿Sabes qué, tío Dana? Sé justo conmigo como lo fuiste con todos los demás. Finge que soy Conor (McGregor) por un maldito minuto.

“Alex, si no luchas por esta revancha, te vas a arrepentir. Especialmente después de ver a Israel burlándose de tu hijo y haciendo lo que hizo. Hermano, estoy un poco enojado por ti. Lo has noqueado dos de las cuatro veces que has peleado. Está bien, te atrapó. Esto es algo que Israel dijo: El que ríe último, ríe más fuerte. No quieres hacer eso. La persona que realmente le puso un sello porque ustedes pelearon dos veces en MMA, que sea una trilogía, pero tienes que hacer tu trabajo para vender la pelea”.

Desde entonces, Pereira ha emitido múltiples declaraciones, pero ninguna en la que haya hecho una campaña seria por una revancha.

En la conferencia de prensa posterior a la pelea de UFC 287, Adesanya descartó una revancha con “Poatan”, alegando que su rivalidad ya está resuelta. White dijo que esperaba que Pereira pasara al peso semicompleto.