Orange Cassidy: «Odio el término ‘Comedy Wrestler'»

De un tiempo a esta parte, Orange Cassidy ha estado buscando mostrar una cara más seria de sí mismo. Lo vemos cuando lucha o cuando realiza segmentos en AEW. La comedia ya no es una parte tan esencial de él, aunque tampoco la ha olvidado del todo. Aún así, odia que lo califiquen como un «comedy wrestler», como un «luchador de comedia».

► «Odio el término ‘Comedy Wrestler'»

«Hice lo que tenía que hacer para completar el trabajo, y cuando la gente empieza a entender tu estrategia o lo que haces en el ring, tienes que cambiarla. También creo que he sido desafiado mucho. Desde Chris Jericho, Matt Hardy, Adam Cole, y luego la carrera por el Campeonato Internacional en la que estoy ahora, ese primer combate con Jon Moxley cambió algo dentro de mí. Él sacó algo de mí. Son las cosas que necesito hacer para seguir siendo exitoso. No sé si estuviera en otro lugar o en otra compañía podría pasar por esa transformación. Creo que la gente tiene esta idea sobre alguien como yo como un luchador cómico, y odio la palabra luchador cómico.

«Pero dicen eso y luego esa es la broma de un solo tono que hago durante el tiempo que pueda hacer ese único tono hasta que se cansen de mí y me vaya. Estoy muy agradecido de tener una compañía como AEW y Tony Khan que vieron que podemos mostrar una amplia variedad de quién es Orange Cassidy y siento que es importante tratar la lucha libre profesional muy seriamente y la considero una forma de arte. Creo que cuando miras algo o ves algo que es arte, deberías sentir todas las emociones, ¿sabes?, tristeza, felicidad. Intento hacer todo lo que puedo para que esas emociones se transmitan, y si AEW no existiera, no creo que podría hacer eso.», explica el Campeón Internacional en The Mark Hoke Show.