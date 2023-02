Cartel UFC 285: Jon Jones vs Ciryl Gane

UFC 285 se llevará a cabo el próximo sábado 4 de marzo en Las Vegas y tenemos el cartel completo para ti a continuación.

En el evento estelar finalmente veremos el tan esperado regreso de Jon Jones como el ex campeón de peso semipesado dominante pasos hasta después de una ausencia de tres años para luchar contra Ciryl Gane por el título vacante de peso pesado. En la pelea estelar, Valentina Shevchenko, reina del peso mosca, se enfrenta a Alexa Grasso, invicta en cuatro combates.

En un combate reprogramado entre los 10 pesos welter mejor clasificados, el poderoso Geoff Neal (nº 7) se enfrentará al invicto Shavkat Rakhmonov (nº 10) (16-0). Mateusz Gamrot sufrió una derrota en su último combate, que puso fin a una racha de cuatro victorias consecutivas, y el número 7 del peso ligero se enfrenta ahora al décimo clasificado, Jalin Turner, que lleva cinco combates sin conocer la derrota.

El cartel principal lo abrirá uno de los reclutas de las Contender Series de los que más se ha hablado hasta la fecha, el as de la lucha libre Bo Nickal, que debuta oficialmente en la UFC contra Jamie Pickett, que viene de dos derrotas consecutivas.

Consulta el cartel completo del UFC 285 a continuación.

Cartel principal

Jon Jones contra Ciryl Gane

Valentina Shevchenko contra Alexa Grasso

Geoff Neal contra Shavkat Rakhmonov

Jalin Turner contra Mateusz Gamrot

Bo Nickal contra Jamie Pickett

Cartel Preliminar

Derek Brunson contra Dricus Du Plessis

Viviane Araujo contra Amanda Ribas

Julián Márquez contra Marc-Andre Barriault

Jessica Penne contra Tabatha Ricci

Da’mon Blackshear contra Farid Basharat

Kamuela Kirk contra Esteban Ribovics

Cody Garbrandt contra Trevin Jones

La ex estrella de la UFC Chael Sonnen ha reaccionado a la aparente motivación de Jon Jones para regresar, cuestionando si Ciryl Gane encaja como su oponente.

Durante un reciente vídeo subido a su canal de YouTube, Chael Sonnen reaccionó a las últimas declaraciones de Jon Jones sobre su esperado regreso a la competición.

“(Jones) sale y hace una entrevista, y dice: ‘No estaba asustado’. Hablando de estar en 205 libras, ‘Ya no tenía miedo. Dejé de ver vídeos de esos tipos. Dejé de quedarme despierto hasta tarde en la noche preocupándome por estos tipos’”, dijo Sonnen. “Dijo: ‘Quería subir a peso pesado donde puedo recuperar ese miedo’.

“Podría haber un atisbo de verdad en eso… ¿Supongo que tiene miedo de Ciryl Gane? ¿Se supone que debo interpretar eso? ¿Le tiene miedo a Ciryl? ¿Ciryl Gane, que lleva 1-1 en sus dos últimos combates, y que te llamó GOAT, y que básicamente babeaba cuando le preguntaban por ti? ¿Le tienes miedo? Sonnen continuó. “¿Qué parte? ¿Qué es lo que has visto hacer a Ciryl Gane que no has visto hacer a otros oponentes? ¿Qué parte es la que te da miedo?”.

Curiosamente, Jones también ha ido de alguna manera a descartar la amenaza de Gane. Cuando un aficionado le preguntó en las redes sociales si “Bon Gamin” sería el mejor púgil al que se ha enfrentado, “Bones” mencionó a otros rivales a los que colocaría por delante del ex practicante francés de Muay Thai.