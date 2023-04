Cartel ONE Fight Night 9: Nong-O vs Haggerty

Una noche cautivadora llena de combates de alto riesgo de MMA y Muay Thai espera a los aficionados de todo el mundo, ya que ONE Championship vuelve al icónico Lumpinee Boxing Stadium con ONE Fight Night 9: Nong-O vs. Haggerty en Prime Video.

El legendario ocho veces campeón del mundo de muay thai del peso gallo de la ONE, Nong-O Hama, busca continuar su reinado dominante de terror cuando defienda el oro contra el ex campeón del mundo de muay thai del peso mosca de la ONE, Jonathan Haggerty, en la atracción principal.

Los aficionados también podrán disfrutar de un combate explosivo entre estrellas invictas de las artes marciales mixtas de peso ligero, con unos porcentajes de finalización perfectos, cuando el artista del nocaut turco Halil Amir dé la bienvenida al escenario mundial al dínamo suizo Maurice Abevi en el coevento estelar.

Además, el cartel contará con los esperados regresos de la superestrella filipina del peso átomo Denice Zamboanga, el príncipe del Team Lakay Jhanlo Mark Sangiao, y los aspirantes al primer puesto del peso paja Bokang Masunyane e Hiroba Minowa. Así que marquen sus calendarios, visiten watch.onefc.com y consulten su programación local para seguir toda la acción en directo. Si vives en Estados Unidos o Canadá, puedes ver el cartel en directo y gratis con una suscripción a Amazon Prime.