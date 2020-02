Dentro de poco más de una semana, WWE visitará de nuevo Arabia Saudí con la celebración de una velada luchística: Super ShowDown 2020. La Mohammed Abdu Arena de la ciudad de Riad será el escenario y el 27 de febrero la fecha. A medida que se acerca este evento vamos conociendo el cartel de combates que lo forman, al mismo tiempo que hacemos lo propio con Elimination Chamber 2020, el siguiente PPV después de este especial.

► Cartel de Super ShowDown 2020

Pero no hablemos todavía de lo que pasará el 8 de marzo sino de lo que pasará el jueves de la semana que viene. Porque después de la celebración anoche de un nuevo episodio de Raw conocemos otra lucha titular que conformará su cartel.

«¡El Super ShowDown verá a The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) desafiar a Seth Rollins y Murphy por el Campeonato de Parejas Raw!«.

Este combate nace, además de por lo ocurrido en semanas anteriores, porque anoche quienes fueran Campeones de Parejas NXT aparecieron en televisión para confrontar a los Campeones de Parejas Raw cuando estaban dando una golpiza tanto a Kevin Owens como a The Viking Raiders. De esa forma se ganaron una oportunidad por el título. Ahora queda ver si son capaces de coronarse la próxima semana.

Confirmamos además que los vikingos quedan fuera de la ecuación, lo cual podría resultar sorprendente teniendo en cuenta que son ellos los que están en rivalidad con la facción de Seth Rollins. Pero no tanto si tenemos en cuenta cómo los están manejando desde un primer momento.

Con este nuevo combate confirmado, el cartel de Super ShowDown 2020 luce así:

CAMPEONATO WWE

Brock Lesnar (c) vs Ricochet

CAMPEONATO UNIVERSAL

The Fiend (c) vs Goldberg

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs luchadora por anunciar

CAMPEONATO DE PAREJAS SMACKDOWN

The New Day (c) vs The Miz y John Morrison

CAMPEONATO DE PAREJAS RAW

Seth Rollins y Murphy (c) vs The Street Profits

LUCHA EN JAULA DE ACERO

Roman Reigns vs King Corbin

TUWAIQ TROPHY GAUNTLET MATCH

AJ Styles vs. Andrade vs. Bobby Lashley vs. Rusev vs. Erick Rowan vs. R-Truth