Cartel Bellator 294: Carmouche vs Bennett 2

Todo lo que necesitas saber sobre Bellator 294: Liz Carmouche vs. DeAnna Bennett. Es una gran semana para Bellator y una semana aún más grande para los aficionados a la lucha. La promoción se dirige a Hawaii para un gran evento doble con peleas tanto el viernes como el sábado por la noche. Esta historia se centrará en Bellator 294 que es el primero de los dos carteles.

Bellator 294 cartel principal | Showtime | 7 p.m PT

CARTEL PRINCIPAL (Showtime, 10 p.m. ET)

(C) Liz Carmouche vs. DeAnna Bennett – por el título femenino de peso mosca

Tim Johnson contra Said Sowma

Arlene Blencowe contra Sara McMann

Marcos Breno contra Danny Sabatello

Levan Chokheli contra Michael Lombardo

CARTEL PRELIMINAR (MMA Junkie y YouTube, 7 p.m. ET)

Kenneth Cross contra Killys Mota

Sergei Bilostennyi contra Tyrell Fortune

Cris Lencioni contra Blake Smith

Anthony Adams contra Sharaf Davlatmurodov

Liz Carmouche vs. DeAnna Bennett apuestas

Las siguientes cuotas son para la pelea estelar y la pelea coestelar. Las cuotas para el resto del cartel se pueden encontrar en DraftKings.com.

Liz Carmouche (-351) contra DeAnna Bennett (+286)

Tim Johnson (-185) contra Said Sowma (+220)

