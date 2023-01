Jared Cannonier cree que Khamzat Chimaev necesita abrirse camino hacia una oportunidad por el título de peso mediano de UFC.

Después de perder peso por 7.5 libras para su pelea de peso welter programada inicialmente en UFC 279, Chimaev (12-0 MMA, 6-0 UFC) parece estar buscando un regreso al peso mediano. Recientemente pidió una oportunidad al actual campeón Alex Pereira.

Pero con Chimaev solo logrando dos victorias en UFC en las 185 libras, ninguna contra una oposición clasificada, Cannonier (16-6 MMA, 9-6 UFC) sugiere que debería enfrentarse primero a un contendiente mejor clasificado antes de una oportunidad por el título.

“Personalmente, si quiere llegar allí, necesita pasar al menos por alguien entre los 10 primeros. Siendo uno de los de arriba, tendría que enfrentarme a mí o a Robert (Whittaker) o a Israel (Adesanya). Si le vas a dar a alguien, dale a alguien entre los tres primeros como lo hicieron en el peso welter.

“No me importa lo que hagan con él. No estoy realmente centrado en él. Estoy centrado en mí mismo. Así que estoy sentado justo donde estoy y cualquiera que venga a mí, se lo daré de la misma manera. Se lo daré a cualquiera. Solo estoy aquí para pelear. Esa sería una pelea divertida”.

Aunque Cannonier piensa que Chimaev debería tener que ganar una oportunidad por el título, entiende que no es exactamente así como siempre opera el UFC. Señala el rápido ascenso de Pereira como ejemplo.

“Siento que definitivamente deberías luchar para llegar a la cima. También entiendo el lado comercial de las cosas hasta cierto punto, y no se vería bien. No se sentiría bien, eso es seguro.

“No puedo sentarme aquí y decir que esto es lo que debe hacer para llegar al título. ¿Qué tenía Alex Pereira? ¿Dos, tres peleas? Luego ganó su título. No estoy aquí para decir quién debe hacer qué para obtener un título. UFC tiene su estructura por la que pasa, y hemos visto cómo se desarrolla en muchas situaciones diferentes”.

Cannonier se recuperó de su derrota por el título ante el entonces campeón Israel Adesanya en UFC 276 al superar a Sean Strickland en el evento estelar de UFC Fight Night 216 en diciembre.