Hace unos días se revelaron los planes para Ronda Rousey de cara a WrestleMania 39, mismos que incluían una lucha por el Campeonato Femenil de Parejas WWE junto con Shayna Baszler, cetro que hoy ostentan Lita y Becky Lynch. Sin embargo, esos planes podrían haber sufrido una alteración luego de que se conoció que “The Baddest Woman in the Planet” se viera afectada por una lesión provocada por Tegan Nox, la cual impidió que compitiera en una lucha programada en el reciente Friday Night SmackDown.

► Ronda Rousey y Shayna Baszler podrían ser campeonas en WrestleMania

WrestleMania 39 está a la vuelta de la esquina y WWE ya tiene trazados sus planes de cara a su mayor evento en el año, aunque no todos sean públicos en este momento. No obstante, hay situaciones que pueden surgir de la nada y terminen alterando esos planes. Ya recogíamos un informe de PW Torch, el cual indicaba pocas horas después de SmackDown que Ronda Rousey está efectivamente lesionada, pero su participación para el magno evento no estaba en duda.

Durante el reciente Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer mencionó que la lesión de Ronda Rousey no cambiará los planes de WrestleMania, confirmando los informes previos. De hecho, se atrevió a indicar de que Ronda Rousey y Shayna Baszler se convertirían en las nuevas campeonas en el show de shows.

“Ella está fuera, ya sabes, y sabes exactamente cómo, ya sabes, se desconoce cuánto se recuperará la próxima vez que vuelva a luchar, pero la esperanza es que aún ganen los títulos de parejas en WrestleMania. Esa fue la idea original. Esa era la esperanza”.

Habrá que estar atentos a cómo evoluciona la lesión de Ronda Rousey en las siguientes semanas, pero se espera que esté completamente recuperada para WrestleMania 39, lo cual es una buena noticia.