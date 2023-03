Los planes para Ronda Rousey de cara a WrestleMania 39 ya fueron desvelados a comienzos de febrero vía Dave Meltzer, cuando este reportó que “The Baddest Woman on the Planet” haría dupla con Shayna Baszler para intentar conquistar el Campeonato Femenil de Parejas WWE, hoy en posesión de Lita y Becky Lynch.

Ayer, durante SmackDown, Rousey y Baszler parecieron dar un paso más hacia esa órbita titular, aunque no pudieron hacerlo como dupla. WWE anunció que entre bastidores, las otrora “Horsewomen” de UFC tuvieron una trifulca con Natalya y Tegan Nox, y Rousey había resultado lesionada en su brazo izquierdo.

Como consecuencia, el previsto choque que las cuatro gladiadoras iban a mantener se canceló, pasando a ser un mano a mano entre Baszler y Nox, donde “The Queen of Spades” obtuvo la victoria vía Palanca al Brazo.

Catalizador que parece cubrió una dolencia real de Rousey, según expone Pro Wrestling Torch.

El 1 y 2 de abril, WWE celebrará su gran fiesta del “sports entertainment”, al amparo del SoFi Stadium de Inglewood (California). Y aún pendiente de confirmarse el combate protagonizado por Rousey, he aquí el cartel provisional del PPV.

[1 o 2 de abril]

An arm for an arm. 💪💥@QoSBaszler is seeking revenge on @TeganNoxWWE for injuring @RondaRousey's arm in a brawl earlier today. #SmackDown pic.twitter.com/CpBEoW1TQ8