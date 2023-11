Pete Dunne fue una de las mejores estrellas de NXT UK, donde ostentó el Campeonato NXT UK durante 685 días antes de perderlo contra Gunther. Tras un paso por NXT, debutó en el elenco principal como Butch y continúa teniendo apariciones regulares como miembro de The Brawling Brutes, aunque no ha podido conseguir el oro.

► Butch derrotó a Karrion Kross durante un evento en vivo

Aunque últimamente Butch ha competido más en luchas por equipos, también ha tenido algunos combates a nivel individual, aunque no había tenido éxito en ese campo. De hecho, llevaba casi 200 días sin lograr una victoria, y por suerte para él, lo lograría durante un reciente evento en vivo no televisado de la WWE. Esta racha no cuenta las victorias obtenidas en los combates con reglas británicas que protagonizó durante su breve paso por NXT hace unas semanas.

El último evento en vivo de la WWE tuvo lugar en Springfield, Massachusetts, el domingo 5 de noviembre, y contó con una gran cantidad de combates, incluyendo un enfrentamiento entre Butch y Karrion Kross. Para sorpresa de los fanáticos presentes, el miembro de The Brawling Brutes terminó derrotando a Karrion Kross con una enredadera. Esta marcó la primera victoria a nivel individual de Butch desde que venciera a Baron Corbin el 26 de abril de este año, pasando 193 días.

Sin Sheamus, Butch y Ridge Holland han continuado trabajando juntos, pero ahora «The Bruiserweight» ha sido emparejado con Karrion Kross y esta rivalidad podría ver la luz en televisión, aunque Kross todavía sigue sin aparecer en las pantallas, aunque estaba previsto que lo hiciera la semana pasada en algún segmento que a la final no salió al aire.