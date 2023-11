En el UFC Fight Night de este pasado fin de semana, el aspirante al peso pesado Jailton Almeida amplió su récord promocional invicto de forma dominante.

El brasileño, que se había propuesto alcanzar la gloria en el peso pesado tras sus victorias en las 205 libras, irrumpió en el top 10 con contundentes victorias sobre Shamil Abdurakhimov y Jairzinho Rozenstruik.

Y el sábado por la noche, ante su público en el Ginásio do Ibirapuera de São Paulo, «Malhadinho» añadió el nombre del ex aspirante al título Derrick Lewis a su currículo profesional, gracias a una victoria por decisión unánime.

Lewis, que sustituyó al lesionado Curtis Blaydes a última hora, fue incapaz de utilizar los potentes golpes que le han convertido en el artista del nocaut más prolífico de todos los tiempos en la UFC.

Almeida sofocó esa amenaza con una ofensiva basada en el agarre, acumulando el mayor tiempo de control en una sola pelea de pesos pesados de la UFC. Y la capacidad del brasileño para lograr esa hazaña sorprendió incluso a sí mismo.

► Almeida, gratamente sorprendido por sus esfuerzos contra el pesado Lewis

Durante una entrevista posterior al combate con ESPN MMA, Almeida reflexionó sobre su segunda pelea estelar del año, que no fue precisamente un espectáculo.

Tras confirmar que la lucha fue siempre el plan, el número 9 del ranking de pesos pesados admitió que su fuerza en los intercambios de lucha fue más allá incluso de sus propias expectativas.

«Fue una pelea dura», dijo Almeida a través de un traductor en el programa posterior al combate de UFC Sao Paulo. «Me sorprendió que nunca se echó atrás. Derrick luchó hasta el final. Aunque luchó en el último minuto, realmente dio una buena pelea. Pero me las arreglé para hacer una buena pelea. «Estaba contento con mi actuación, aunque no le noqueara, estoy listo para cualquier pelea. Estoy listo para pelear cinco asaltos con cualquier rival«.

«La estrategia era controlarle en la lucha, pero es muy fuerte y su mano es el doble de grande que la mía. Pudo agarrarse a mi antebrazo y controlar realmente los golpes que yo intentaba dar», dijo Almeida. «La verdad es que me sorprendió mi fuerza. Aunque Derrick Lewis era mucho más pesado que yo, fui capaz de derribarlo y controlarlo. Así que, sí, estoy muy contento con eso».

Aunque no es el empujón hacia los cinco primeros puestos y la lucha por el título que había previsto originalmente al derrotar a Lewis en casa, el resultado del sábado sigue marcando la mayor victoria en el historial de Almeida en la UFC hasta la fecha.

Ahora estará muy atento a la pelea por el título interino de este fin de semana entre Sergei Pavlovich y Tom Aspinall, antes de posibles enfrentamientos con ambos en el futuro.