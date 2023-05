Gilbert Burns espera estar fuera varios meses después de sufrir una lesión en el hombro en su derrota ante Belal Muhammad en UFC 288, pero no necesitará cirugía.

Burns (22-6 MMA, 15-6 UFC) se vio notablemente comprometido después de los primeros rounds de su derrota por decisión unánime ante Muhammad (23-3 MMA, 14-3 UFC) el fin de semana pasado en el Prudential Center en Newark, NJ. Logró convertirlo en la distancia, pero fue cada vez más ineficaz a medida que avanzaba la pelea.

El contendiente de peso welter dijo que fue un intercambio inusual en medio de la acción lo que causó sus problemas con el rendimiento.

“Consiguió la distancia muy rápido y yo buscaba contrarrestar sus golpes con un derribo, y cada vez que intentaba patear, yo intentaba saltar para derribarlo, y llegué a su cintura, como que salté para conseguir el buen momento. pero lo hice mal con mis piernas. Se desplomó un poco hacia atrás e hizo un bloqueo hacia abajo, y aterricé justo sobre mi hombro izquierdo. Todo mi peso, todo el peso de Belal Muhammad estaba sobre mi hombro izquierdo. De ahí en adelante fue difícil despejar mi mente y aceptar que estaba herida”.

Unos días después de la pelea, Burns visitó a un médico para averiguar el alcance del daño. El diagnóstico no fue bueno, pero ciertamente podría haber sido peor. Aún así, sin embargo, Burns espera una recuperación de varios meses antes de poder ingresar a un campo de entrenamiento.

“Tengo un desgarro en la articulación AC, pero es de segundo a tercer grado. Tengo el dilatador desgarrado. En el trapecio tengo un desgarro muscular, y tengo un esguince en mi C-4 y mi C-5 (en el cuello). Pero todos esos son parciales. Nada mayor. Gracias a Dios no necesito ninguna cirugía. Estoy tomando un inflamatorio fuerte. He estado durmiendo la mayor parte del tiempo. A partir de ahora no me duele porque estoy tomando mucho medicamento. La buena noticia es que no necesito cirugía. Va a ser de dos a tres meses de recuperación. Tengo que descansar mucho las primeras tres semanas. Creo que ni siquiera tengo PT. Voy a ponerme un aparato ortopédico (para mi brazo). Lo bueno fue todo parcial”.

Burns admitió que fue difícil luchar contra la adversidad en el octágono con Muhammad, pero está orgulloso de haber sobrevivido y no darse por vencido.

“Pensé en renunciar muchas veces. No lo hice, pero lo pensé. Fue esa batalla mental”.

Burns dijo que no puede decir con certeza si su lesión fue producto de un tenaz calendario de peleas para 2023. Su pelea contra Muhammad se llevó a cabo con solo 16 días de anticipación cuando el UFC necesitaba un evento coestelar de corto plazo para UFC 288, y marcó la tercera pelea del año de Burns después de someter a Neil Magny en enero y vencer a Jorge Masvidal por decisión en abril.

Ahora, sin embargo, Burns debe quedarse al margen y dejar de entrenar durante varios meses. Dijo que será una prueba de paciencia, pero está disfrutando el desafío.