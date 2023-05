Dana White confirma Volk vs Yair para la IFW

El presidente de la UFC, Dana White, hizo un anuncio especial el miércoles por la mañana, detallando algunos enfrentamientos cruciales en el horizonte.

“La Semana Internacional de la Lucha regresa a Las Vegas el 8 de julio“, comenzó. “Me complace anunciar que por fin hemos terminado el cartel principal. Alexander Volkanovski y Yair Rodríguez encabezarán el UFC 290 para unificar el cinturón del peso pluma. Volkanovksi es el peleador número 2 del mundo libra por libra, y está invicto como peso pluma en la UFC.”

White también anunció que la pelea por el título del peso mosca entre el campeón Brandon Moreno y el retador Alexandre Pantoja será el evento co-principal del UFC 290.

Para completar el cartel del UFC 290 mani, Robert Whittaker se enfrentará a Dricus Du Plessis por la oportunidad de ser el próximo rival de Israel Adesanya. Jalin Turner se enfrentará a Dan Hooker en un combate de peso ligero, y la sensación en ascenso Bo Nickal se enfrentará al ex TUF Tresan Gore.

“El combate destacado es Robbie Lawler contra Niko Price“, continuó White, señalando que Lawler será incluido en el Salón de la Fama de la UFC dos días antes del UFC 290. “Robbie es el ex campeón mundial de UFC y Strikeforce…. Yo encontré a Robbie Lawler cuando tenía 19 años y UFC 290 será la pelea final de su increíble carrera de 22 años”.

White también dio detalles sobre algunas peleas preliminares clave de UFC 290, incluyendo el regreso del ex campeón Deiveson Figueiredo. No te pierdas ni un momento de UFC Fight Night: Aspinall vs Tybura, en directo desde el O2 Arena de Londres el 22 de julio de 2023.

“Puede que ya sepas que la UFC vuelve al O2 de Londres el 22 de julio. Acabamos de finalizar la pelea estelar. El número 5 del ranking de peso pesado Tom Aspinall está de vuelta, y se enfrentará al número 10 Marcin Tybura”.

White completó los anuncios del día con el regreso del Fight Pass Invitational. El espectáculo de lucha libre regresa el 29 de junio y cuenta con Anthony Smith vs Glover Teixera como co-principal. Síguelo en directo y en exclusiva en FIGHT PASS.