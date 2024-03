Bully Ray no quiere que se le dañe la fiesta a Cody Rhodes en WrestleMania

Recientemente, el reconocido luchador Bully Ray, habló en el panel del programa de radio Busted Open Radio,d e la emisora Sirus XM, acerca de lo que espera que ocurra en WrestleMania 40. Y eso es la coronación de Cody Rhodes como Campeón Universal Indisputable WWE, finalizando así la historia que su familia tiene pendiente con la maldición de no poder haber ganado un campeonato mundial en WWE.

Pero, además, Bully Ray fue más allá y habló de lo que no le gustaría a él, «ni a nadie», ver que ocurra después de WrestleMania 40. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► ¿Podría ocurrir algo en WWE que dañara la gran fiesta de Cody Rhodes en WrestleMania 40? Bully Ray lo teme

«Creo que hay una cosa en la que los fanáticos no deberían estar pensando si Cody Rhodes sale como Campeón Universal Indisputable WWE de WrestleMania. Lo último que quieres que salga de la Noche Dos es que Cody Rhodes sea tu nuevo campeón universal, PERO…

«No puede haber peros cuando se trata de Cody siendo anunciado como campeón. Bueno, si es que va a ganar. Y sigo diciendo si es que va a ganar porque he sido testigo en esta industria, como Mark Henry ha sido testigo en esta industria, de que las cosas cambian apenas horas antes de que la lucha vaya al ring.

«Solo porque alguien piense en algo que no vieron durante meses y meses antes… ¿Creo que eso va a pasar en esta situación? No, porque no puedes echarle una llave al sistema completo. Solo Dios sabe qué han diseñado en el fondo, publicidad, etcétera. Pero, mie***, cosas como esta sí pasan».