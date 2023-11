Cody Rhodes y Jey Uso se han convertido en dos de los principales técnicos de la marca RAW en los últimos meses, con el popular dúo uniendo fuerzas para luchar contra The Judgment Day, lo que ha permitido un intercambiio de títulos entra ambos equipos, a la vez que formará parte de la lucha varonil de WarGames para este 25 de noviembre en Survivor Series. Recientemente, el dúo perdió su revancha contra los Campeones Indisputables de Parejas WWE, Damian Priest y Finn Balor.

► Bully Ray analiza la variante del 1D entre Cody Rhodes y Jey Uso

Durante la secuencia final de su lucha más reciente en el episodio del 13 de noviembre de Raw, Cody Rhodes y Jey Uso atacaron con su remate conjunto, que es una versión del remate de The Usos (el 1D) y el Cody Cutter que Rhodes suele utilizarlo como parte de su arsenal. Al respecto, Bully Ray, en el reciente Busted Open Radio mencionó que el dúo debe dejar de utilizar esta variable del 1D, pese a haber aprobado este último movimiento cuando Jimmy y Jey Uso lo ejecutaban.

«Cody y Jey deben dejar de hacer esa variante del 1D, tienen que dejar de hacerlo. No les ha ido bien una vez… no está un poco mal, siempre está mal. Cuando un movimiento sale mal, queda mal para las personas que realizan el movimiento ofensivo, porque te hace parecer como si no lo supieras». cómo hacer tu propio movimiento. Probablemente tomaría eso y lo eliminaría del repertorio».

Con los retadores fallando en su intento de recuperar el oro en Raw, Bully Ray también reiteró su creencia de que Rhodes debería volver a la escena individual luego de Survivor Series para eventualmente encaminarse hacia otra lucha por el título máximo en WrestleMania 40 contra Roman Reigns.