Bully Ray solo compraría Worlds End por una lucha

AEW Worlds End presenta un cartel fuerte pero Bully Ray solo compraría el PPV para ver uno de sus combates: Jon Moxley contra Eddie Kingston en la final del AEW Continental Classic, como expone en el Busted Open Radio. El ganador se llevará el inaugural Campeonato Continental, el Campeonato Mundial ROH y el Campeonato de Peso Abierto NEVER de NJPW, convirtiéndose además en el primer Campeón Triple Corona de All Elite Wrestling.

► Moxley vs. Kingston

«Bravo, Eddie. Bravo, [Bryan] Danielson. Bravo, Moxley. Probablemente fue lo único de lo que tuiteé anoche después de Dynamite. Solo comento sobre las cosas que realmente me impactan y me mueven. Tuiteé: ‘Excelente enfrentamiento entre Moxley y Danielson’. La lucha estuvo genial, pero pensé que el intercambio verbal entre los dos amigos, Kingston y Moxley, después de la luhcha, realmente me convenció de esta lucha. Compraría la transmisión de pago solo por esa lucha«.

En el mismo programa, Tommy Dreamer apunta que The Mad King necesita la victoria mientras que MOX no.

«Personalmente, me encantaría verlo. Siento que eso es lo que los fanáticos quieren. Y sí, en esos momentos tienes que cumplir y darles eso a los fanáticos. Moxley no lo necesita, Eddie sí«.

► El cartel de Worlds End

CAMPEONATO MUNDIAL AEW

MJF (c) vs. Samoa Joe

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW

Toni Storm (c) vs. Riho

CAMPEONATO TNT, LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN

Christian Cage (c) vs. Adam Copeland

CAMPEONATO TBS

Julia Hart (c) vs. Abadon

Ricky Starks, Big Bill y The Don Callis Family (Konosuke Takeshita y Powerhouse Hobbs) (con Don Callis) vs. Chris Jericho, Sammy Guevara, Sting y Darby Allin

FINAL DEL CONTINENTAL CLASSIC POR LA TRIPLE CORONA DE AEW

Jon Moxley vs. Eddie Kingston

Keith Lee vs. Swerve Strickland

Andrade El Ídolo vs. Miro

Claudio Castagnoli, Bryan Danielson, Mark Briscoe y Daniel Garcia vs. Brody King, Jay White, Jay Lethal y Rush

CAMPEONATO FTW, ZERO HOUR

Hook (c) vs. Wheeler Yuta

BATALLA CAMPAL POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO TNT, ZERO HOUR

20 luchadores por anunciar

ZERO HOUR

Kris Statlander vs. Willow Nightingale