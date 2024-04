Rhea Ripley se vio obligada a renunciar al Campeonato Mundial de WWE debido a una lesión ocasionada por Liv Morgan. El cetro ha quedado vacante después de 380 días, siendo su última defensa titular ante Becky Lynch en WrestleMania 40. Durante el reciente Monday Night Raw, Rhea dijo «hasta aquí», y una nueva Campeona será coronada el próximo lunes, aunque no se mencionó la forma. Desde entonces, The Eradicator ha estado recibiendo múltiples mensajes de apoyo.

► Bully Ray es optimista respecto a la lesión de Rhea Ripley

La estrella de la WWE, Rhea Ripley, se ha convertido en uno de los nombres más importantes del elenco femenil de la WWE durante el último año, pero su lesión ha frenado su meteórico ascenso, el cual fue reconocido por el Universo WWE durante el reciente Monday Night Raw, justo antes de que la miembro de The Judgment Day renunciara al título..

El miembro del Salón de la Fama WWE, Bully Ray, durante el reciente Busted Open Radio, vio los aspectos positivos del reciente revés de la australiana, argumentando que la lesión no es tan grave como muchos temen que sea para ella, pese a que por el momento se desconoce un tiempo de recuperación. Además, mencionó que Ripley podría tener un gran recibimiento a su regreso.

«Sé que en la superficie suena mal, pero no es necesariamente malo. No es como si se lastimara antes de WrestleMania. Pasó por WrestleMania, se lastimó, ahora se va a ir un ratito. A veces… ¿qué dicen de la ausencia? Igual. A veces, cuando te vas por un tiempo, los fanáticos anhelan que regreses y se emocionan por ti cuando regresas«.

«Rhea Ripley ha sido posicionada como ruda. Son los fanáticos los que están interesados en ella: tiene una gran entrada, una apariencia fenomenal, hace el trabajo en el ring. Este tiempo fuera será bueno para Rhea. Recarga la batería, sana tu herida, y cuando Rhea Ripley regrese, cuando pongan su música en su regreso, la WWE tendrá una técnica monstruosa en sus manos en Rhea Ripley«.