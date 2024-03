Bully Ray aconseja a Cody Rhodes: «¡Usa tus manos, no el Cody Cutter!»

En la más reciente edición del programa Busted Open Radio, el anfitrión y Miembro del Salón de la Fama WWE, Bully Ray, mostró su gran enojo y desagrado por la forma en que Cody Rhodes salvó a Jey Uso de una paliza de Jimmy Uso y Solo Sikoa en un segmento del Raw del pasado 18 de marzo.

Para Bully Ray, cuando un héroe tiene la posibilidad de salvar a otro técnico de unos rudos, debe hacerlo dando puñetazos y patadas, no haciendo movimientos de lucha libre como si estuviera en un combate, pues en ese momento, no hay un combate como tal, sino un ataque tipo pelea. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Un enojado Bully Ray aconseja a Cody Rhodes

«Un héroe vive en el centro del ring con las manos en alto, listo para luchar. El pasado lunes, Cody bajó para hacer una salvada… y golpeó a un tipo, y luego entró al ring y esquivó a otro y conectó un Cody Cutter. En el momento en que Cody hace un Cody Cutter en una intervención para salvar a alguien, quedo totalmente perdido.

«La historia de la lucha libre me ha enseñado que, en esta situación, el héroe debería entrar encendido, usando sus puños en lugar de movimientos de lucha. Aunque no me molesta ver un Cody Cutter en medio de una lucha, quiero ver más agresión de Cody Rhodes en un escenario donde está tratando de salvar a su amigo de una pelea de dos contra uno.

«Cody, por el amor de Dios, ¡golpea a estos tipos con tus manos! ¡Quítate la chaqueta, quítate la corbata, arranca tu propio traje! Sé Superman con tus puños».