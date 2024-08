Bryan Keith: «WWE no tiene interés en mí»

A sus 32 años de edad, Bryan Keith está logrando en AEW una oportunidad que nunca se imaginó, el ser parte importante de una gran empresa de lucha libre profesional. Y es que, junto con Big Bill, son los protegidos de Chris Jericho.

Y es sorprendente que la gran oportunidad llegue a esta edad, pues desde hace años está buscándola y hasta ahora logró tener reconocimiento. De hecho, «The Bounty Hunter» Bryan Keith reveló que cree que hay algunas personas en WWE que no lo quieren allí, y que WWE no lo quiere firmar, que nunca hubo interés en él, pese a que ha luchado en Reality of Wrestling, la academia y empresa de lucha libre de Booker T.

► Bryan Keith revela que en WWE nunca lo han querido firmar

“No, nada. He estado en Booker’s durante mucho tiempo. Hice trabajo extra y cosas así, pero nada como, ‘Oye, ven y te echamos un vistazo y cosas por el estilo.’ Veía WWE todo el tiempo cuando era niño. Soy un chico de la WWF, ni siquiera veía WCW cuando crecía. Pero siento que, cuando crecí, me incliné hacia el estilo japonés de lucha libre profesional, así que en mi mente, literalmente, quería ir a Japón. WWE o TNA y todos estos otros lugares no eran el objetivo.

Trabajaría para ellos. En ese momento, si me ofrecían algo, lo iba a considerar. Pero en mi cabeza, estaba como, ‘Japón, Japón, Japón.’ Recuerdo a mis padres diciendo, ‘¿Cómo? ¿Cómo diablos crees que vas a llegar al otro lado del mundo y hacer eso?’ De hecho, a principios de este año, fui por primera vez durante dos semanas. DDT me llevó y luché allá”.