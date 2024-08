MJF: «Si AEW recibe el dinero de Turner, WWE…»

El Campeón Americano de AEW, «The American Hero» MJF pregunta por qué los medios no hablan de que la casa Élite podría recibir una gran cantidad de dinero en lugar de enfocarse en, por ejemplo, la reciente polémica de su incidente con «DMD» Britt Baker.

► AEW y el dinero de Turner

«Estamos muy cerca, por lo que tengo entendido, de obtener una respuesta sobre si vamos a recibir una gran cantidad de dinero de Turner. Si lo hacemos, estaremos viendo a la compañía de lucha profesional más exitosa, aparte de WWE, de todos los tiempos. ¿Por qué no se habla de eso? Les diré por qué. Porque esa no es la forma en que ustedes ganan dinero. No estoy lanzando indirectas. Soy una estrella, soy uno de los nombres más grandes de la industria, eso es un hecho, porque soy un poco un pararrayos y un poco controvertido. ¿Qué tiene de controvertido que ustedes digan, ‘Si consiguen este acuerdo televisivo, literalmente serán la segunda compañía de lucha más exitosa que haya existido’?», le dice Maxwell Jacob Friedman a WrestleTalk.

Sin concretar demasiado, Tony Khan ha estado adelantando grandes anuncios para un futuro cercano:

«Gracias a todos los que ven AEW mientras nos acercamos a momentos imborrables en nuestra historia con All In en el Estadio de Wembley en Londres en pocas semanas, además de los anuncios más importantes en la historia de AEW que se avecinan y que ya están cobrando gran relevancia».

¿Qué opinas de las palabras del «American Hero» MJF?