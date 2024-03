Bruce Prichard no cree que haya otro Campeón Mundial WWE enmascarado

El actual director ejecutivo de WWE, Bruce Prichard, fue sorprendido con una interesante pregunta esta semana acerca de si creía que podía haber otro luchador enmascarado que tuviera otro largo reinado como Campeón Mundial en WWE, ya sea de peso completo o con el título representativo de la empresa-

La respuesta de Prichard fue sorpresiva, pues dijo que no lo veía posible. Aunque lo que más llamó la atención fueron las razones por las que consideraba que no se podía repetir el éxito de Rey Mysterio en WWE, quien fue Campeón Mundial WWE durante dos reinados. El primero durante 111 días y el segundo durante 27 días.

► Bruce Prichard cree que no podría haber otro campeón mundial enmascarado en WWE

Estas fueron las declaraciones de Prichard en su podcast Something to Wrestle with Bruce Prichard, aunque hay que recordar que esta es solamente su opinión, y por más que tenga un cargo de gran nivel en WWE, las decisiones creativas deben tener únicamente el sello de aprobación de Triple H, quien podría pensar diferente a Prichard, quien generalmente cuando habla en sus podcats, pues tampoco hay que creerle mucho lo que dice.

«Con internet y la capacidad de buscar y descubrir quién es quién y cómo lucen realmente, no sé si ese misterio podría mantenerse en el entorno actual. Creo que la gente lo buscaría, tendrías a tus escritores de chismes diciendo ‘¡Este es su nombre real! ¡Así es como son!’ Creo que Rey Mysterio es un poco el último de esa estirpe.

«Como un improbable campeón mundial de la WWE en dos ocasiones, probablemente haya pocos que no pongan a Mysterio en su Montaña Rushmore de luchadores enmascarados. Los intérpretes enmascarados generalmente no alcanzan las alturas de Mysterio porque la máscara oculta las emociones del portador, ya sea que estén luchando, tramando o sorprendidos, a menudo se pierde. Mysterio era el tipo de intérprete único que lograba trascender eso a través de su habilidad en el ring. Mientras que las estrellas enmascaradas «más oscuras» como Mankind, Kane y «The Fiend» Bray Wyatt aún tienen su lugar, es poco probable que un luchador enmascarado porte el título más prestigioso de la empresa nuevamente.

«Simplemente, creo que el público se ha vuelto un poco más sofisticado. Quieren poder ver quién está debajo de esa máscara, y no pueden suspender su incredulidad lo suficiente … Simplemente, creo que el público analiza demasiado y se toma las cosas demasiado en serio».