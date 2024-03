Al Snow revela lo que no le gusta de la lucha libre moderna

El veterano del ring en WWE, Al Snow, quien todavía se encuentra semiactivo, pues luchó por última vez en octubre de 2023, fue entrevistado recientemente en el programa Busted Open Radio de la emisora Sirius XM, y allí fue sincero acerca de las cosas que no le agradan que ocurran en la lucha libre actual. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Al Snow lanza una crítica para los luchadores y la lucha libre de hoy en día

«Aunque aún amo la lucha libre, tengo un problema importante. Supongo que lo que no me gusta es la pérdida del verdadero arte de lo que es, ya sabes… El arte de vender, el arte de registrar los golpes. Los errores, la falta de cosas intrínsecas que son de la verdadera naturaleza de lo que hacemos. Existe un malentendido general de que vender o registrar simplemente significa actuar como si estuvieras herido cuando no lo estás. El objetivo de vender es vender quién eres y vender tu intención, tu sentido de urgencia, que realmente estás intentando ganar y no perder una lucha.

«El estado actual de la industria… hay tantos talentosos luchadores que aún intentan vender lo incorrecto. Vender un personaje es un concepto universal en el entretenimiento deportivo, y se hace en deportes como el fútbol americano, el baloncesto, las MMA, y más. No se trata de lo que hacen estos atletas, sino de quién es el atleta en quien puedes creer. ¿Y qué está en juego? ¿Por qué importa este juego en particular? ¿Por qué debería importarte a ti como audiencia?»