Britt Baker reza por que Mercedes Moné llegue a AEW

Britt Baker ha mostrado interés en luchar con Mercedes Moné en AEW desde el nacimiento de la compañía en 2019. Pero no tenemos que irnos tan lejos. El año pasado, ‘La Doctora’ decía: “Dado que es un tema bastante candente en este momento, voy a decir Sasha Banks. Creo que ella es una de las principales atracciones de toda la WWE. Es una superestrella, es una luchadora tan buena. Definitivamente es alguien con quien me encantaría luchar“.

Mientras tanto, la Campeona IWGP nunca ha aclarado si está interesada o no en tomar ese camino, aunque reciemtemente abría la puerta a cualquier posibilidad: «La cuestión es que soy una agente libre. No importa con New Japan. Puedo ir a cualquier parte. Puedo ir a New Japan, IMPACT, México, Alemania, Europa. Los enfrentamientos potenciales son infinitos. Lo mismo para New Japan. Sé que tienen asociaciones con CMLL, IMPACT, AEW. Ser fanática y ver todos estos enfrentamientos de todas partes del mundo es increíble. Sé que hay una mujercita en IMPACT a la que me encantaría enfrentar algún día, Mickie. ¡James! Veremos qué hay en las estrellas».

Ahora es nuevamente la ex Campeona Mundial AEW quien se pronuncia -en una entrevista con el New York Post– y vuelve a expresar sus ganas de que ‘The CEO’ sea All Elite:

“Es extraño ver ahora que ella está en la naturaleza. Ella no es completamente inaccesible de ninguna manera. Estos son enfrentamientos muy realistas que podrían suceder y creo que el mundo está listo para ver a Mercedes Mone salir de la jaula. ¿Qué va a hacer ahora? Espero y rezo para que algún día la veamos de alguna manera en AEW. Y si por casualidad yo también pudiera estar en la conexión, estaría muy, muy interesada en eso”.

Puede decirse con tranquilidad que Mercedes Moné contra Britt Baker es una lucha de ensueño en el panorama actual. Ambas son dos de las mejores del mundo, líderes de sus respectivas compañías y nunca se han visto las caras en un encordado.

