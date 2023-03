Britt Baker estuvo en All Out 2022 luchando por el Campeonato Femenil Interino AEW que acabó ganando Toni Storm en un combate donde también compitieron Jamie Hayter, la actual Campeona Mundial AEW e Hikaru Shida. ¿Pero acaso alguien se acuerda de esto? ¿O de otro enfrentamiento del evento pay-per-view? Cuando nos acordamos del mismo lo primero que nos viene a la mente es tanto la controvertida conferencia de prensa posterior de CM Punk como su consecuente pelea con The Elite entre bastidores. Pero efectitamente ‘La Doctora’ estaba allí y este incidente estuvo hablando recientemente con Brandon Walker en Rasslin.

This #AEW Interim Women’s World Championship just turned into a 2-on-1 assault against Toni Storm but Shida is back and out for revenge! Order #AEWAllOut LIVE on PPV on major providers, @BleacherReport, intl @FiteTV+@ppv_com! pic.twitter.com/CmnuDg2uyr — All Elite Wrestling (@AEW) September 5, 2022

> El incidente de All Out a ojos de Britt Baker

“Hablando únicamente de lo que vi porque eso es todo lo que vi y la conferencia y lo que escuché. Como alguien que ama a AEW más que a nada en el mundo y tiene mucho orgullo y en un momento en el que se sentía como algo especial. Algunos de los los nombres más importantes de la lucha libre profesional luchaban todos para el mismo equipo. Especialmente después de un gran pago por evento, ese pago por evento fue increíble, uno de los más grandes que hemos tenido. Esa conferencia fue desgarradora. Fue vergonzoso y decepcionante porque, en este momento, se sentía como un desastre. Nunca quieres que eso suceda y sucede todos los días. Hay días en que me golpeo el dedo del pie en el consultorio dental: ‘oh, Dios mío, , esto es un desastre’. Nunca quieres ese sentimiento. Ese fue un momento en AEW en el que estaba como: ‘esto apesta’. Solo yo hablando personalmente, creo que los scrums son geniales porque es después de un pay-per-view y puedes hablar con estos luchadores y hay mucha emoción y pueden hablar contigo sobre lo que está pasando en el ring, sus sentimientos, sus historias. Humaniza a estos luchadores más grandes que la vida. Ese tiempo debe usarse de manera proactiva y responsable, y desacreditar a otras personas, eso no es proactivo. Sería egoísta de mi parte usar su tiempo y el tiempo del mundo de esa manera. Preferiría dejar el pago por evento y todas las cosas increíbles en AEW. ¿Están esas otras cosas ahí? ? Por supuesto, ¿hay gente que no me gusta? Por supuesto. ¿Hay cosas que no me gustan? Por supuesto. Sigo siendo una soldado de AEW, estoy en el frente y eso está por encima.

“Probablemente todos los involucrados fueron caracterizados de alguna manera incorrectamente [por las redes sociales]. No estuvimos allí, yo no estuve allí, tú no estuviste allí. Lo que puedo decir es que AEW sigue siendo un lugar especial y tal vez eso fue una pequeña arruga en la tela, pero la arreglamos y seguimos siendo una compañía y una familia súper fuerte. La gente no se da cuenta, sin los Bucks aquí, no hay AEW. La primera persona a la que Tony Khan llamó fue Matt Jackson. Luego consiguió a Nick Jackson, a Kenny y Hangman, y finalmente a Cody (Rhodes). Si puedes ver AEW hoy y decir: ‘Me encanta AEW, pero quiero que los Young Bucks salgan de ahí’, estás perdiendo completamente el punto. Los Young Bucks son literalmente la base antes de que entrara cualquier otra persona, y Kenny, por supuesto. Es triste ver a mucha gente… Y soy un poco parcial porque creo que los originales somos una familia unida. Siempre quiero lo mejor para negocio, pero creo que con todas las personas involucradas, deben tener en cuenta la salud mental y las emociones de todos. Espero que la gente tome eso en consideración antes de saltar a Twitter y sacar conclusiones precipitadas y tener que expresar su opinión sobre todo en el mundo. Cuando estás leyendo estos rumores sobre ti, que la gente jura que es verdad, pero no es verdad, respira veneno dentro de ti donde todo lo que quieres hacer es quemarlo todo. Lo mejor y lo más difícil que puedes hacer es tomar el camino correcto. Muy rara vez te arrepientes de haber tomado el camino correcto. Apesta, hay muchas veces que no quiero hacerlo y otras en las que no lo he hecho, pero es mi consejo para todos en el negocio: tomen el camino correcto.

“Toda división, en cualquier aspecto, la odio. La división hace equipos, hay este lado y ese lado. Todos estamos en el mismo equipo. Cuando tienes equipos dentro de un equipo, se vuelve desordenado y embarrado. Creo que todos en esta empresa son un gran beneficio para AEW. Creo que todos los involucrados en eso siguen siendo un gran beneficio para AEW y a todos les encanta la lucha libre profesional y hay mucha pasión involucrada. Todos en AEW probablemente puedan decir que odian lo que sucedió, desearían que no hubiera sucedido o que hubiera sucedido de otra manera, pero no puedes volver atrás. No puedes retroceder en el tiempo, así que avancemos y seamos inteligentes con las cosas. Con las mentiras estúpidas y los rumores. Realmente sé inteligente ahora y trata de evitar que esta mi*rda vuelva a suceder. Me siento mal por todos los involucrados y estoy feliz de que la lucha libre profesional haya superado eso. Sentí que, por un segundo, todos los ojos estaban puestos en nosotros por las razones equivocadas. Dicen ‘la mala prensa también es buena prensa’, odio esa frase. Estoy muy orgullosa de lo resistente que es AEW. Todavía somos una empresa joven y tenemos dolores de crecimiento. En comparación con lo que han crecido otras compañías de lucha libre, algunos podrían decir que es muy poco, a quién le importa. Para nosotros, queremos navegar sin problemas y queremos ser muy resistentes. Estoy muy feliz y orgullosa de la empresa para la que trabajo. Estoy muy agradecida con (Chris) Jericho, Cody, (Jon) Moxley, Kenny, Matt y Nick por iniciar esta cosa increíble. Cuando comenzamos AEW, Kenny, Matt y Nick usaban camisetas que decían ‘Cambiar el mundo’, creo que a veces la gente necesita recordar eso. Realmente era su objetivo, cambiar el mundo, cambiar la lucha libre profesional, hacerla emocionante y darle a la gente algo que realmente esperara con ansias. Esos muchachos han ayudado a tanta gente en el mundo de la lucha libre profesional y ni siquiera escuchamos una fracción de eso, pero realmente han ayudado a este deporte de una manera que mucha gente no entenderá y estoy muy agradecida y sé que muchos en el vestidor también“.

