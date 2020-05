AEW Double or Nothing II empezó con la espectacular Casino Ladder Match, cuya presea era una oportunidad para desafiar al Campeón Mundial de Peso Completo AEW. Los competidores involucrados fueron Joey Janela, Kip Sabian, Luchasaurus, Orange Cassidy, Jimmy Havoc, Darby Allin, Frankie Kazarian y Colt Cabana. Sin embargo, el que se erigió con la victoria fue el famoso luchador misterioso.

Brian Cage firmó este año con AEW, pero no hubo señales de su debut hasta hace unos minutos, cuando el contador de la lucha estilo casino llegó a cero. El que lo introdujo fue Tazz, que se suma al elenco de leyendas que apadrinan estrellas del ahora, como Jake Roberts y Arn Anderson. Ni bien fue introducido en la lucha, Cage desató el caos, lo que le permitió llevarse la victoria y la ansiada oportunidad titular.

Además, el encuentro gozó de múltiples momentos espectaculares, como cuando Darby Allin se lanzó desde una escalera con la patineta, o cuando el pequeño e intrépido Marko Stunt ayudó a Luchasaurus a casi llevarse la victoria. También participó Penélope Ford, compañera de Sabian, aunque no pudo con el ingenio del exprimido Cassidy, quien a su vez recibió apoyo de los Best Friends.

► 2- CASINO LADDER MATCH POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW:

Darby Allin vs. Colt Cabana vs. Orange Cassidy vs. Joey Janela vs. Scorpio Sky vs. Kip Sabian vs. Frankie Kazarian vs. Luchasaurus vs. luchador sorpresa