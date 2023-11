Brendan Allen quiere la eliminatoria por el título de UFC 300

Brendan Allen cree que está a una pelea de una oportunidad por el campeonato de peso mediano después de dominar a Paul Craig para su sexta victoria consecutiva en UFC Fight Night 232 .

Allen (23-5 MMA, 11-2 UFC) realizó otra actuación espectacular el sábado cuando estranguló a Craig (17-7-1 MMA, 9-7-1 UFC) en el tercer asalto de su pelea estelar de peso mediano en el UFC Apex. . Ahora venció a sus últimos cuatro oponentes con un estrangulamiento trasero desnudo y luego pidió una eliminatoria por el título.

El jugador de 27 años redobló esa idea durante la conferencia de prensa posterior a la pelea y la amplió pidiendo un lugar en la histórica cartelera de UFC 300 el próximo año.

«Quienquiera que digan Mick (Maynard), Hunter (Campbell) y Dana (White), es contra quién estamos peleando. Quienquiera que digan: ‘Cuando ganes esto, tendrás garantizada una oportunidad por el título’. Es contra quién estoy luchando. El nombre no importa. He trabajado muy duro para llegar aquí. He sacrificado mucho para llegar aquí en mi vida personal y en todos los demás aspectos de mi vida.

“Cuando llegue abril, con suerte en esa época, con suerte UFC 300, ya iré. Ya voy. 2024, y nuevo (campeón). Lo mantengo”.

Al comenzar la pelea, la pregunta más importante sería cómo manejarían Allen y Craig los juegos terrestres del otro. Entraron con 11 finales combinados en el octágono por sumisión, pero cuando todo terminó, no había ningún misterio sobre quién era el mejor.

Allen acumuló siete minutos y 58 segundos de tiempo de control en tierra antes de bloquear el estrangulamiento que puso fin a la pelea, y en su mente, eso resolvió todas las discusiones.

“Mírale la cara y mira la mía. Hemos visto quién tiene mejor agarre. Creo que respondimos esa pregunta”.

A Allen nunca le ha faltado confianza, pero ahora está obteniendo victorias y reconocimiento que le permiten al mundo saber que no está fuera de lugar. Sólo espera que su carrera mejore a partir de ahora y ve el título de UFC a su alcance.

«Ni siquiera he llegado a mi mejor momento todavía. Los mejores años, los mejores momentos aún están por llegar. Sólo intento dar un paso a la vez, disfrutar cada momento, estar en el momento. Porque todo esto podría desaparecer mañana”.