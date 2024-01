Booker T se pronuncia sobre la salida de Kevin Dunn de WWE

A finales del año pasado, se conoció de la salida de Kevin Dunn de la WWE, siendo el único resquicio que quedaba de Vince McMahon en la compañía, y se marcha tras permanecer casi cuatro en la compañía. Evidentemente, con la salida de McMahon, Dunn había perdido todo el control que tuvo en todo este tiempo y decidió irse, a tal punto que ni siquiera esperó hasta Royal Rumble, que era el plazo que le había pedido TKO que considerara para su salida.

► Booker T conoció de cerca el trabajo de Kevin Dunn en WWE

Si bien la salida de Kevin Dunn se produjo en un momento en el que ya prácticamente no gozaba del poder que en su momento le había conferido Vince McMahon, algunos que trabajaron con él han continuado pronuniciándose. De hecho, durante un episodio reciente del podcast The Hall of Fame, el miembro del Salón de la Fama de la WWE, Booker T, habló sobre su experiencia trabajando con Dunn, quien anteriormente fue nombrado Productor Ejecutivo y Jefe de Distribución Global de Televisión de la WWE.

«Kevin siempre estuvo de mi lado. Trabajé con ese tipo durante muchos, muchos años, y él siempre estaba en el negocio. Siempre estaba activo en su negocio. Más que nada, siempre dirigió ese espectáculo de manera muy, muy profesional. Hizo que todos parecieran. bueno en muchas maneras diferentes, desde las viñetas y el material que produjo a lo largo de los años. Solo quiero agradecer a Kevin Dunn por todos los años de excelencia. Tuve la oportunidad de trabajar con él, y solo lamento una cosa. . Hace casi 20 años, en 2005, cuando abrí mi escuela de lucha libre (Reality of Wrestling), Kevin Dunn y el equipo vinieron a comprobarlo. Me dijo: ‘Reserva, si consigues algo lo suficientemente grande, nosotros’. Lo compraré.’ Maldita sea, ya es bastante grande. Pero no, sólo quiero agradecer a Kevin Dunn por todo el arduo trabajo».

Tras la reciente partida de Dunn, WWE reveló que habían incorporado a un nuevo miembro al departamento de producción: se trata de Lee Fitting, quien cuenta con más de dos décadas de experiencia en producción en empresas como ESPN.