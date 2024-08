Booker T responde a acusaciones de Bret Hart

Recientemente, reportábamos aquí en SÚPER LUCHAS una nueva entrevista de Bret Hart, en donde acusaba a Goldberg y Booker T de ser luchadores no seguros en el ring. Hasta dijo que ambos luchaban ante él como si pareciera que quisieran matarlo.

De Booker T señaló que lo lastimaba cuando le aplicaba su Scissor Kick, su patada al cuello para llevarlo a la lona. Pero, en la más reciente edición de su vThe Hall of Fame FAme, Booker T habló acerca de esta acusación de Hart y así le respondió:

► Booker T le responde a Bret Hart y su acusación

«Creo que Bret solo estaba siendo sarcástico. Bret y yo teníamos una gran química. Nos divertimos mucho. Sé que fue un punto culminante en mi carrera. No recuerdo haber lastimado a Bret Hart. Pero no tengo más que elogios para ‘The Hitman’.

«Mira, abordo la posibilidad de que accidentalmente haya lastimado a Hart con el Scissor Kick. Si tal incidente ocurrió, me habría disculpado después del combate y habría aceptado un golpe o una patada legítima de Hart en respuesta, ya que eso era lo normal en la industria en ese momento. La lucha libre no se trata de perfección, sino de actuar y manejar cualquier problema profesionalmente tras bastidores.

«Esto no es ballet… No voy a sentarme aquí y tratar de justificar haberle dado un golpe a Bret Hart. Si lo golpeé, lo golpeé. Pero fue por el negocio.

De eso se trataba en ese entonces. Se trataba de salir, actuar y decir lo siento cuando llegamos a la parte de atrás. No nos disculpamos en el ring… o dame un recibo. No me importa recibir un puño legítimo como recibo si tengo una deuda por lastimar a alguien».