Randy Orton recuerda su inspiración para el RKO

Uno de los movimientos finales que más le gusta a los fans de WWE es el famoso RKO de Randy Orton. Y, recientemente, Orton estuvo como invitado en el video podcast Bally Sports Midwest, y allí reveló cómo fue que en 2003 obtuvo la inspiración para añadir el RKO a su arsenal. Estas fueron sus palabras:

► Randy Orton y la historia de cómo el RKO se convirtió en su remate final

«Fue alrededor de 2003 y necesitaba un movimiento final, algo con lo que pudiera terminar una lucha, algo que pudiera popularizar y usar durante el resto de mi carrera.

«Por suerte, estaba rodeado de tipos como Triple H, Ric Flair, Shawn Michaels y The Undertaker. Ellos me tomaron bajo su ala y una de las cosas que me dijeron fue: ‘asegúrate de elegir un movimiento que puedas hacerle a cualquiera, ya sea al Big Show, de más de dos metros, o a Rey Mysterio, un peso crucero.’

«Se me ocurrió el RKO, que es como Diamond Dallas Page haciendo el Diamond Cutter o Johnny Ace (John Laurinaitis) haciendo el Ace Crusher. Básicamente, es un movimiento que se ha hecho antes, solo le di mi propio toque para poder atraparlos de la nada, y así es como se hizo famoso.

«El nombre RKO en realidad fue idea mía, porque son mis iniciales. Todo tenía sentido».

Hay que recordar que, cuando luchaba como Johnny Ace, John Laurinaitis, el hoy involucrado en una demanda de trata de personas y acoso sexual contra él y Vince McMahon, inventó el Ace Crusher, movimiento que luego adoptó y popularizó Diamond Dallas Page como el Diamond Cutter, y que luego Orton tomó y bautizó como el RKO, el KnockOut de Randy.