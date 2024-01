Si hace unos días Undertaker se acordaba de los Nasty Boys compartiendo una anécdota…

«Después de un espectáculo, los Nasty Boys se suben al autobús de Willie (Nelson) y comienzan a pasar un buen rato. Están disfrutando con Willie, tomando, fumando y divirtiéndose. Esa noche ganaron los títulos de parejas. Antes de que terminara la velada, decidieron regalarle los títulos de parejas a Willie Nelson. Así lo hicieron. Le entregaron los cinturones. La pasaron genial con Willie Nelson, pero al final de la noche se dieron cuenta: ‘Oh, mi*rda, tenemos que recuperar esos cinturones’. Tuvieron que regresar al autobús y recuperar los cinturones. Willie les dice: ‘Me los regalaron’. Y ellos responden: ‘Lo sabemos, pero los necesitamos mañana para la televisión’. Le dieron los cinturones de parejas a Willie Nelson y luego se los quitaron en la misma noche. Eso es típicamente Nasty Boys.»

► ¿The Nasty Boys al WWE HOF?

… Ahora Booker T hace lo propio para pedir a WWE que entren al Hall of Fame:

«Estoy haciendo campaña para que los Nasty Boys entren al Salón de la Fama. Realmente creo, sinceramente en mi corazón, que los Nasty Boys merecen un lugar dentro del Salón de la Fama de la WWE. Han trabajado mucho en WCW, en WWE, en WWF. Básicamente, lo hicieron todo. Espero ver a mi hombre Knobbs y Saggs dentro del Salón de la Fama. Me encantaría verlos en el Salón de la Fama. Mi hermano y yo tuvimos tantas luchas con los Nasty Boys. No creo que nuestras carreras hubieran sido lo que fueron sin los Nasty Boys. Esa corrida de seis meses solo debería ser suficiente para que entren al Salón de la Fama, según mi criterio. Fueron seis meses difíciles trabajando con esos chicos. Recuerdo casi pelearme con Saggs. Llamé a un movimiento, creo que llamé a una dropkick. Se detuvo justo antes de que hiciera la dropkick y terminé de cara en el suelo. Estaba molesto por eso. ‘No vuelvas a hacerlo’. Él dice ‘Ohhhh’ [finge estar asustado]. Fue una locura [risas]», señala el comentarista de NXT y WWE Hall of Fame en The Hall of Fame.

Los Nasty Boys, compuestos por Brian Knobbs y Jerry Sags, fueron un popular equipo de lucha libre en la WWF durante la década de 1990. Eran conocidos por su estilo agresivo y sus tácticas poco ortodoxas en el ring. Ganaron notoriedad por sus rivalidades con otros equipos notables de la época, como Legion of Doom y The Hart Foundation. Su carisma y habilidades en el cuadrilátero les permitieron tener un impacto significativo en la escena de la lucha libre profesional.