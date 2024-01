Booker T cuestiona el porqué de las lesiones en NXT

Nikkita Lyons acaba de volver, Sol Ruca todavía no lo ha hecho y Cora Jade es la más reciente en entrar a la enfermería. ¿Por qué hay tantas lesiones en NXT? Booker T comparte su punto de vista en el episodio más reciente de The Hall of Fame, apuntando que no serían los entrenamientos del Centro de Rendimiento sino quizá el estilo de lucha de la marca.

► Las lesiones en NXT

«Estamos hablando mucho sobre el talento joven que se está lesionando en estos días. Estaba leyendo un artículo sobre la forma en que el entrenamiento puede estar relacionado con las lesiones. Personalmente, realmente no estoy de acuerdo con eso porque no se están lesionando en el entrenamiento, se están lesionando cuando están trabajando [se ríe]. ¿Correcto o incorrecto? Pero mi punto es que mucho talento joven, como Sol Ruca, Nikkita Lyons y ahora Cora Jade, han tenido lesiones.

«Lo curioso es que muchos chicos también han tenido lesiones. Me pregunto si es más el entrenamiento o el estilo de trabajo. Porque he escuchado a algunas de las mujeres decir que quieren trabajar tan duro como los hombres. Quieren hacer inmersiones y cosas así, tomar tantos riesgos como los hombres. Recuerdo que en el pasado, el negocio trataba de asegurarse de que pudieras hacerlo al día siguiente. Pero hoy en día, parece que los luchadores jóvenes simplemente se lanzan al viento de manera regular.

«Para mí, muchas cosas suceden hoy en día creo que debido al riesgo que se toma más que cualquier otra cosa. Pero además de eso, ni siquiera se trata del riesgo. A veces, no es cuestión de si va a suceder, es solo cuestión de cuándo va a suceder. No es cuestión de si, es solo cuestión de cuándo. Cuando veo a alguien tratar de hacer una analogía sobre por qué la gente se está lastimando, como dije, creo que son los estilos más que cualquier otra cosa.

«Cuando estás trabajando, realmente no estás pensando en las ramificaciones a veces. Simplemente estás lanzando la precaución al viento. A veces es muy divertido hasta que sucede algo así. Pero no culpo a nadie por salir allí y lastimarse o trabajar duro. Eso es simplemente parte del juego, así como donde estamos con el negocio. No puedo imaginar ver la lucha libre como era en los años 80 y 70, con los tipos caminando de esa manera. Por supuesto, hemos evolucionado hasta esto.

«Mick Foley dijo que quizás podría llevar mucha culpa [se ríe] por los chicos que se lanzan desde lugares altos y hacen cosas extremas, sin pensar en cómo se sentirán sus cuerpos 10-20 años después. Pero en cuanto a los métodos de entrenamiento o algo así, realmente no creo que los métodos de entrenamiento tengan mucho que ver con que alguien salga al ring y se lastime. Pero puedo decir que la forma en que lo hacíamos y la forma en que lo hacen ahora son dos estilos de lucha totalmente diferentes«.