«¿Quieres el título de Dusty Rhodes? ¿Quieres el campeonato del caballo de batalla? ¿El campeonato del obrero? Porque eso es lo que significa el Campeonato Mundial». «Si tu pasado ha sido tu estrella polar, entonces el camino para terminar tu historia está justo frente a ti.» Esto le dijo Seth Rollins a Cody Rhodes para que lo elija como su rival en WrestleMania 40. No deja de ser llamativo que todavía no lo ha hecho. Y es que, ¿qué otra opción tiene? ¿O acaso aún es posible que entre a The Rock vs. Roman Reigns?

► La historia de Cody Rhodes

Eso lo sabremos a su debido momento y ahora continuamos con el Campeón Mundial de Peso Pesado de WWE para corregirlo. No nosotros, desde SÚPER LUCHAS, sino Booker T, desde The Hall of Fame. En realidad, podríamos hacerlo, nuestros lectores también, y es que la historia de «The American Nighmare» no se trata de ganar el título que tuvo su padre sino el que no tuvo, el Campeonato WWE. Esa es la razón de todo esto. Es más, de cosecha propia: ¿a quién le importa ahora en Rhodes vs. Rollins en WM?

«No creo que la gente quisiera ver a Cody desafiando a Seth Rollins porque esa no es la historia. No es la trama que están buscando. La gente quiere ver que la historia se complete. Podría estar equivocado, pero creo que mucha gente está realmente involucrada con Cody en este momento. Y, oh, escucha a Dallas Page. Él decía, ya sabes, no podría haber un mejor representante para la WWE en este momento que Cody Rhodes.»

Lo escribiré nuevamente, pero sin interrogaciones, y si alguno de nuestos lectores no está de acuedo, que me lo diga. Incluso voy a añadir unas exclamaciones para que quede todavía más claro.

¡Nadie quiere ver a Cody Rhodes contra Seth Rollins en WrestleMania 40!