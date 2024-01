Bobby Lashley: «No conozco bien a CM Punk, pero…»

«(…) Hablé con algunos de los chicos que lo conocen, y hay opiniones encontradas. Algunas personas están muy en contra, otras dicen, ‘Ah, ya sabes, lo que sea’. Pero es la tierra de las oportunidades. Entonces, si vuelve y ayuda al espectáculo, eso es el lado comercial. Realmente no conozco a Punk demasiado personalmente. Cuando yo estaba luchando, él fue a la UFC. Aposté por él, así que me debe un poco de dinero [risas]. ¡Dos veces! Pensé, ‘¿Qué demonios estás haciendo? Vamos’. Pero espero que el negocio se trate de esto también, al igual que todos los demás. (…) Espero que le den la oportunidad de demostrar su lealtad al negocio y a algunas personas allí (…)». Esto decía Bobby Lashley de CM Punk a comienzos de diciembre.

► Bobby Lashley habla de CM Punk

Casi dos meses después, «The All Mighty» habrá tenido la oportunidad de pasar más tiempo con el «Best in the World», así que volvemos a la misma cuestión, ¿cómo es su relación con él? Eso sí, debemos tener en cuenta que uno trabaja en SmackDown mientras que otro lo hace en Raw, por lo que quizá tampoco se han estado relacionando mucho.

«Conozco a CM Punk, aunque no tengo una relación muy cercana con él«, dijo Lashley durante una entrevista reciente con Sportskeeda Wrestlebinge. «Siempre formo mi opinión sobre alguien basándome en mi interacción personal. Desde que conozco a CM Punk, cada vez que hablo con él, siempre hemos tenido conversaciones positivas, y así sucesivamente. Nada negativo. Si dijo algo a mis espaldas a otra persona, no tengo conocimiento de ello. No me involucro en ese tipo de dramas. Así que, él está de vuelta».

En realidad, ambos luchadores compartieron las cuerdas más veces en su etapa anterior en WWE que en la actualidad, pues en esta solo coincidieron en el Royal Rumble 2024, mientras que en la pasada tuvieron tres luchas, incluyendo la Cámara de la Eliminación por el Campeonato ECW que Lashley ganó en December To Dismember 2006.