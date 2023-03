Bobby Lashley insiste en querer luchar en WrestleMania 39

Bray Wyatt podría no estar presente en WrestleMania 39, pues según reportes, tiene un problema físico que lo mantendría fuera de acción, echando por la borda la historia que se estaba construyendo con Bobby Lashley.

Antes de la lucha entre Brock Lesnar y Bobby Lashley en Elimination Chamber, Wyatt había amenazado al ganador de esa contienda para enfrentarlo y ese fue Lashley, quien ganó, aunque fue por descalificación.

Tras esto, empezaron el intercambio de amenaza y burlas; sin embargo, parece que el duelo no se va a realizar. Esto sin duda ha molestado a Lashley, quien pide poder tener la oportunidad de estar en WrestleMania.

“ He trabajado muy duro para que me lo nieguen. Estaré listo para luchar en el mayor escenario de todos: WrestleMania. No me importa quién sea, alguien sentirá la ira del Todo Poderoso”.

I’ve worked too hard to be denied.

I will be ready to fight on the biggest stage of them all, #WrestleMania.

I don’t care who it is, somebody will feel the wrath of the All-Mighty. pic.twitter.com/os5kWLcatO

— Bobby Lashley (@fightbobby) March 13, 2023