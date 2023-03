Bo Nickal piensa seguir los pasos de Paddy Pimblett

El prospecto de peso mediano de UFC Bo Nickal está listo para seguir los pasos de la estrella de peso ligero Paddy Pimblett cuando se trata de una ocurrencia común posterior a la pelea.

Nickal, tres veces campeón nacional de la División I de la NCAA y tres veces campeón de la Conferencia Big Ten de la Universidad Estatal de Pensilvania, hará su debut en el octágono este fin de semana en el pago por visión de UFC 285.

“The Allen Assassin” está buscando aprovechar al máximo el centro de atención que se le otorga al aparecer en una tarjeta encabezada por Jon Jones, algo que puede hacer al replicar las actuaciones que le dieron un contrato de UFC en la Serie Contender de Dana White el año pasado .

Las llamadas posteriores a la pelea son esencialmente parte del mobiliario cuando se trata de UFC, y los vencedores a menudo buscan reservar su próxima salida. Una excepción ha sido Paddy Pimblett, un ex campeón de Cage Warriors que saltó a la fama en cuatro apariciones en el escenario más grande de MMA.

A lo largo de su breve período en la promoción hasta la fecha, “The Baddy” se ha negado a permitirse llamadas, insistiendo en que no necesita mencionar a otros cuando constantemente mencionan su nombre en la conversación .

Y durante una entrevista previa a la pelea con Brett Okamoto de ESPN MMA , Nickal reveló que ha adoptado esa mentalidad para seguir adelante.

“He estado pensando mucho en esto. Lo del llamado es interesante. Creo que he adoptado un enfoque diferente al anterior. Realmente no siento que sea necesario llamar a la gente. Ya tengo mucha gente llamándome. Mi objetivo es ser el peleador número uno libra por libra en el mundo y seguir mejorando y mejorando. Y ya tengo suficiente gente llamándome. No siento que deba llamar a nadie”.

Con eso en mente, Nickal planeará hablar con su acción dentro del octágono. Y si despacha a su oponente Jamie Pickett de la misma manera que lo hizo contra Zachary Borrego y Donovan Beard en DWCS, es lógico que a “The Allen Assassin” no le falten pesos medianos que lo llamen.