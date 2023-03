Es posible que Jamie Pickett se enfrente a uno de los mejores prospectos de MMA en UFC 285, pero afirma no tener idea de quién era Bo Nickal antes de que los dos pesos medianos estuvieran programados para pelear.

“The Night Wolf” originalmente estaba programado para enfrentar a Nickal en UFC 282, pero una lesión resultó en la reprogramación de la pelea para UFC 285. Los pesos medianos están listos para iniciar la cartelera principal del evento, lo cual es un testimonio de la gran expectación en torno a Nickal . eso se desarrolla después de solo tres combates profesionales de MMA.

Pickett está en una posición muy diferente del peleador 3-0, ya que actualmente está en una racha de dos peleas donde Kyle Daukaus y Denis Tiuliulin lo terminaron. El jugador de 34 años hizo su propio debut profesional en 2011 y se unió a UFC en 2020, pero una tercera derrota consecutiva podría terminar con su carrera en la promotora.

“No entendí contra quién estaba inscribiendo para pelear. Estaba como: mi gerente lo estaba presionando, todos lo estaban presionando. Y yo estaba como ‘Está bien hombre, lo haré’. Dijeron más dinero, yo estaba como ‘Está bien, lo haré’. Realmente no me di cuenta con quién estaba peleando, no estoy mintiendo. Juro que no sabía quién era. Todos los demás sabían quién era, excepto yo, porque no soy muy fanático de la lucha libre. Así que no veo lucha libre, ni nada. Entonces me dijeron quién era, le dije a mi entrenador, mi entrenador dijo: ‘Está bien, entonces tenemos que hacer esto, esto y aquello’. Estoy como ‘¿Cuál es el sentido de urgencia, qué está pasando?’ Entonces comencé a hacer preguntas, descubrí quién era”.

Nickal ganó dos peleas de aficionados por detención en 2021 antes de convertirse en profesional al año siguiente. Un nocaut en el primer asalto en su debut fue suficiente para que UFC reservara al peleador de 27 años en la Serie Contender, donde Nickal peleó dos veces antes de que se programara su debut promocional .

Los dos pesos medianos abrirán una cartelera principal cargada de UFC 285 que está coronada por un par de fantásticas peleas por el título. Valentina Shevchenko pondrá en juego su título de peso mosca femenino contra Alexa Grasso en el evento coestelar, y en el evento principal Jon Jones hará su tan esperado debut en el peso pesado contra Ciryl Gane en una pelea por el título de peso pesado de UFC.