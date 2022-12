Erin Blanchfield dará un gran paso adelante en la competencia y está lista para ello. Blanchfield (10-1 MMA, 4-0 UFC) se enfrentará a la ex retadora al título Taila Santos (19-2 MMA, 4-2 UFC) el 18 de febrero en un evento de UFC Fight Night en el UFC Apex en Las Vegas.

Luego de una victoria dominante por sumisión en el primer round sobre Molly McCann en UFC 281, Blanchfield estaba mirando a Andrea Lee y Casey O’Neill a continuación. Pero en cambio, su impresionante actuación condujo a lo que podría ser una eliminatoria de título para la joven de 23 años.

“Cuando me lo ofrecieron, me gusta que me notifiquen, me gusta tener un campamento completo para poder estar preparada para cualquiera, pero mientras tenga eso, sé que puedo vencer a cualquiera en el mundo. Así que sí, definitivamente estoy emocionada por eso».

Santos le dio a la siete veces campeona defensora de peso mosca de UFC, Valentina Shevchenko, su prueba más dura hasta la fecha con 125 libras cuando pudo controlarla en el suelo durante una cantidad significativa de tiempo. No fue suficiente para que levantara la mano a los ojos de dos de los jueces y, a pesar de tener a la campeona en posiciones comprometidas, Blanchfield no está preocupada.

“Ella es un poco más alta que yo, mido como 5’4, ella mide como 5’6. Ella es una striker pero tiene buena lucha libre, le gustan sus derribos fuera de la jaula, su jiu-jitsu es decente. Quiero decir que es completa, pero no creo que sea necesariamente peligrosa”.