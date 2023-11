Blachowicz molesto por llamada de Pereira a Adesanya

El ex campeón de peso semicompleto Jan Blachowicz no era fanático de la llamada de Alex Pereira a Israel Adesanya en UFC 295.

En el evento principal del PPV en el Madison Square Garden de Nueva York, Pereira reclamó el título vacante de peso semicompleto al finalizar con Jiri Prochazka en el segundo asalto. Durante su entrevista posterior a la pelea, Pereria centró su atención en un enemigo familiar en Adesanya, lo que no le sentó bien a Blachowicz.

La pareja tiene historia ya que Blachowicz fue el hombre que le dio la bienvenida a Pereira a la división de peso semicompleto en julio en UFC 291. El resultado de la pelea fue una cerrada decisión dividida , que llevó a Pereira a una pelea por el título cuando Jamahal Hill quedó vacante debido a una lesión. . Blachowicz cree que la atención de Pereira debería estar puesta en él y no en Adesanya.

“Sé que eres baboso. Llamando a Izzy. Gran actuación y todo menos STFU, tenemos asuntos pendientes, tú y yo. Los jueces no te darán folletos la próxima vez. Patético.»

La declaración de Blachowicz provocó una gran reacción en las redes sociales, lo que llevó al ex campeón a dar más detalles sobre su declaración.

«Veo que necesito aclarar. La gente me ve como un buen tipo todo el tiempo. Pero a veces me cabreo, como todos en la vida. Sigo súper enojado porque me robaron la W contra Pereira. Ahora vuelve a gritar a Adesanya. Dale un descanso ya. ¡Hemos estado allí 4 veces!”

«Esto es LHW y esa decisión dividida significa que tenemos asuntos pendientes aquí. Sólo digo lo que siento. No me culpes por ello. Sólo te hago saber esto. Todo esto es de mi parte. Voy a volver al gimnasio. Tengo un nuevo oponente y un trabajo que hacer”.

El nuevo oponente de Blachowicz fue anunciado oficialmente durante la transmisión de UFC 295. Lo enfrentará con Aleksandar Rakic ​​en UFC 297 en una revancha a partir de mayo de 2022.