Blachowicz fuera de UFC 297; Aleksandar Rakic ​​pide pelea con Prochazka

El ex campeón de peso semicompleto Jan Blachowicz se someterá a una cirugía de hombro, lo que le impedirá competir en su revancha programada contra Aleksandar Rakic ​​en UFC 297 el 20 de enero.

Blachowicz publicó que sufrió una lesión durante el entrenamiento que no sólo lo dejará fuera de la pelea sino que tendrá que someterse a una operación para reparar el daño causado.

«No se suponía que fuera así. Es difícil expresar lo que siento porque es una mezcla de rabia y tristeza. Retirarse de una pelea por lesión es una de las decisiones más difíciles que puede tomar un peleador. Sin embargo, a veces no queda otra opción, especialmente cuando estás compitiendo entre los cinco primeros y quieres dar un espectáculo al más alto nivel posible. En lugar de luchar por estar en la mejor forma, lucho contra el dolor durante cada sesión de entrenamiento. Hice todo lo que pude, pero mis hombros necesitan cirugía. En este estado, continuar con los preparativos y entrar al octágono sería irresponsable y estúpido.

“Siempre digo que cuando voy a una pelea, debo estar 100 por ciento preparado. Me lo debo a mí mismo, a mis entrenadores, a mi rival y, sobre todo, a la afición. ¡Gracias de antemano por su apoyo! Estoy esperando la fecha de la cirugía, tras la cual seguirá la rehabilitación y la vuelta a los entrenamientos. ¡Prometo que volveré más fuerte!

Es una noticia decepcionante para Blachowicz, ya que buscaba regresar a la columna de victorias luego de una derrota por decisión dividida ante el actual campeón de peso semicompleto de UFC, Alex Pereira, en julio. Ahora Blachowicz tendrá que someterse a una cirugía antes de determinar cuándo podrá volver a pelear mientras se acerca su cumpleaños número 41 en febrero.

En cuanto a Rakic, no perdió el tiempo pidiendo un nuevo oponente con la esperanza de que el ex campeón de peso semicompleto de UFC, Jiri Prochazka, aceptara su desafío para enero.

