Anthony Smith: «No debería ser despojado del título de UFC»

Anthony Smith no está de acuerdo con quienes piden que Jon Jones sea despojado del título de peso completo de UFC.

Jones (27-1 MMA, 21-1 UFC) se vio obligado a retirarse de su primera defensa del título contra Stipe Miocic en UFC 295 cuando se desgarró el músculo pectoral. En su lugar, la promoción reservó una pelea por el título interino entre Tom Aspinall y Sergei Aspinall, donde Aspinall reclamó el cinturón interino por nocaut en el primer asalto .

Dado que se espera que Jones esté fuera de juego durante meses, Aspinall dijo que deberían despojarlo de su cinturón. Pero Smith, ex oponente de Jones y analista de ESPN, dice que un grande de todos los tiempos como “Bones” se ha ganado el derecho a conservar su título.

«Todos ustedes saben lo que siento por Jon Jones. Odio cuando ustedes me hacen preguntas y tengo que decir cosas buenas sobre él. Jon Jones puede hacer lo que quiera. En realidad. Se lo ha ganado.

“No se le conoce como alguien que se retira de las peleas. Por mucho que digan sobre él, nunca se ha desviado de un desafío. Siempre se ha enfrentado al siguiente mejor chico. Creo que en términos de él y Stipe, creo que ambos deberían poder hacer lo que quieran. Creo que se lo han ganado. Creo que se lo merecen”.

Miocic es ampliamente considerado el mayor peso completo de todos los tiempos. El director ejecutivo de UFC, Dana White, dijo que el plan es volver a programar Jones vs. Miocic, y Smith, quien perdió ante Jones por decisión unánime en UFC 235 en marzo de 2019, cree que un enfrentamiento de esa magnitud debería permanecer intacto.

“¿Realmente queremos perdernos otra súper pelea? ¿Cuánto tiempo hablamos de Anderson Silva y GSP (St-Pierre)? Anderson y Jon Jones, y Khabib (Nurmagomedov) y quien sea. Hemos hecho esto de un lado a otro, queremos todas estas súper peleas y ahora tenemos la oportunidad de que todos pidan que le despojen a Jon de su título.

“No arruinemos esto. Dejemos que se recupere. Sé que no tiene ningún sentido que haya un campeón interino y que Jon defienda contra alguien que no lo es, pero no somos como otros deportes. A veces podemos cambiar las reglas y simplemente darles a los fanáticos y a la gente lo que quieren”.