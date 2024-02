Bisping: «Cannonier oponente perfecto para poner a prueba a Chimaev»

Michael Bisping apuesta por que Jared Cannonier sea la próxima pelea de Khamzat Chimaev . Con ambos hombres buscando una oportunidad por el título, Cannonier (17-6 MMA, 10-6 UFC) convocó a Chimaev (13-0 MMA, 7-0 UFC) para una pelea de cinco asaltos.

Cannonier casi peleó con Chimaev cuando le ofrecieron una oportunidad con poca antelación en octubre pasado en UFC 294, pero terminó desgarrándose el ligamento medial colateral derecho poco después de recibir la llamada. Kamaru Usman consiguió la pelea y casi vence a Chimaev cuando se recuperó tarde.

Bisping cree que Chimaev necesita abordar sus problemas cardiovasculares antes de pelear por el cinturón y ve a Cannonier como el hombre adecuado para hacerlo.

“Me gustaría verlo contra un Jared Cannonier (tipo de luchador), porque si no puede derrotarlo y no puede solucionar este problema con el cardio, entonces tendrá un problema real a largo plazo. en el futuro. Pero quién sabe, tal vez haya una razón por la que se estaba quedando sin gasolina, ¿vale? Probablemente porque no tiene ritmo. Él avanza inmediatamente, lucha.

“Cuando intentas derribar a alguien, ese es el elemento más exigente para el corazón de las artes marciales mixtas. Tratar de luchar contra alguien, intentar agarrar a otro hombre adulto y obligarlo a tirarse al suelo; usando técnica, por supuesto, pero implica mucho poder. Puedo decirte por experiencia que eso es absolutamente agotador, especialmente cuando tienes otro oponente de clase mundial que sabe cómo detener los derribos luchando contra ti”.

Bisping cree que el ex campeón Sean Strickland también tiene sentido para Chimaev, pero cree que Cannonier es la pelea a seguir.

«Jared Cannonier, en mi humilde opinión, es el oponente perfecto. Hay otros por ahí. Ahí está Sean Strickland. También tuvieron un pequeño momento en el gimnasio. Así que Sean Strickland-Khamzat Chimaev, toma mi dinero. Me encantaría ver ese. Pero Khamzat-Jared Cannonier… eso sería genial».