La empresa de lucha libre independiente, Monster Pro Wrestling, presento su evento MPW Stand Your Ground, el cual tuvo lugar el 2 de febrero 2024 desde Alberta Avenue Community Centre en Edmonton, Alberta, Canadá.

Monster Pro Wrestling, es una compañía de lucha libre independiente con sede en Edmonton, Alberta, Canadá. Presentan eventos alrededor de todo el territorio canadiense con talentos regionales que dan todo sobre el ring.

Monster Pro Wrestling, conocida por sus personajes gigantes y su emocionante acción en el ring, ha entretenido a los fanáticos durante años. La promoción presenta una mezcla de veteranos experimentados y talentos emergentes, mostrando una amplia gama de estilos y personalidades de lucha libre.

Con un enfoque en ofrecer emocionantes eventos en vivo e historias atractivas, Monster Pro Wrestling ha construido una base de fanáticos dedicados y continúa siendo una fuerza prominente en la escena de la lucha libre canadiense.

► Resultados Monster Pro Wrestling

Prankster Pete venció a Assassin

MPW Tag Team Title Match: The Wild Boys (Jake Woods & Tyler Adams) retuvieron ante The Savages (Davey Dysaster & Pro Payne)

MPW Provincial Title Match: Bobby Brake retuvo ante Jerry Jester

MPW Women’s Title Match: Precious Polly venció a The Matriarch para convertirse en nueva campeona

MPW Heavyweight Title Triple Threat Match: Mighty KC retuvo ante Blake Kannon and Massive Damage