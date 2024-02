Eric Bischoff explica por qué desearía que todo el escándalo en torno a las acusaciones contra Vince McMahon termine por el bien de la lucha libre profesional en un interesante análisis en su pódcast, 83 Weeks.

► Eric Bischoff sobre Vince McMahon

«Sabes, de una manera infantil, desearía que esto simplemente terminara y que aquellos involucrados reciban su merecido y podamos seguir adelante. Desearía que simplemente desapareciera, pero no lo hará. No va a desaparecer. Y no estoy sugiriendo que desearía que desapareciera para que las personas involucradas puedan evadir sus responsabilidades. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que quiero decir es que, debido a que es una situación tan sombría, va a afectar el negocio de la lucha libre.

«A menudo hablo de mi decepción en ciertas situaciones —por ejemplo, TNA- aunque no está remotamente relacionada con esto. Y estoy hablando de la TNA anterior, no de la dirección actual de TNA. Pero a veces me frustro mucho al hablar sobre oportunidades perdidas y cosas que suceden. He sido muy crítico con respecto a AEW sobre el uso excesivo de la violencia y la sangre, porque en mi opinión, eso tiene un impacto negativo en el negocio de la lucha libre. Aleja a los anunciantes y patrocinadores de la categoría, o valida su prejuicio existente contra la propiedad, el género.

«Esto es lo mismo. Esto tiene el potencial de ser, y tal vez incluso más que en otros ejemplos que te di. Porque WWE es el gigante de 800 libras. Es la industria de la lucha libre según la gran mayoría del país. Sabes, tienes un pequeño porcentaje del público que son fanáticos de AEW, y siguen a TNA y siguen a NWA. Pero si encuestaras a 100 personas en un Walmart o en un Macy’s o Nordstrom, toma tu elección y les preguntaras, ‘¿Sabes algo sobre la lucha libre? ¿Y quién era el propietario de la empresa de lucha libre con la que estás familiarizado?’ Y será Vince McMahon y WWE.

«Es simplemente lo que es. No es una crítica o una pulla, es simplemente la realidad. Y debido a su éxito, proyectan una sombra mucho más grande, más oscura en este caso. Y eso me preocupa porque quiero que el negocio esté sano. Quiero que mi nieto Whalen vea la lucha libre en su forma actual en 15 años. Y tal vez tenga un DVD o algo y diga ‘Oh, mi abuelo solía hacer eso también’. No es por un tema de ego, sino porque quiero que el negocio crezca. Y este es un asunto complicado que podría tener un impacto realmente negativo en esto. Espero que no sea el caso.»