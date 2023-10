Billy Gunn: «No me quedaré solo por quedarme»

Billy Gunn reflexiona sobre su reciente no retiro como luchador en un episodio reciente de AEW Unrestricted. No fue entonces pero será algún día. Esto después de haber aparecido anoche con The Acclaimed -los tres son los Campeones Mundiales de Tríos- en Dynamite para ayudar a MJF contra la Bang Bang Gang.

► El retiro de Billy Gunn

«Creo que sospechaban que algo no iba bien, solo por cómo se desarrolló la lucha, lo cual no fue bueno para mí. Cuando tomé la decisión, todos reaccionaron con un ‘ay, Dios mío’. Creo que fue más impactante porque había un luchador de la antigua época que se había trasladado al presente, y todos seguimos amando y viendo durante tanto tiempo que era como decir: ‘Oh Dios, se ha acabado’. No sé exactamente cómo expresarlo, pero en parte fue debido a mi retirada del ring, pero sobre todo porque marcaba el fin de una era, el fin de llevar a mis hijos a mostrarles al tipo que solía ver cuando tenía su edad. Esa fue la cuestión. Estaba bien con ello. Realmente estaba bien.

«La gente puede decir lo que quiera sobre lo que he hecho o no he hecho, pero he logrado mucho en mi carrera y no tengo ni un solo arrepentimiento. Lo único es que si no puedo mantener mis estándares en la lucha, no lo haré, simplemente no lo haré. Mi teléfono empezó a sonar sin parar y la gente decía: ‘por favor, dime que… no puedes hacerlo’. Todos piensan que voy a luchar durante el resto de mi vida, pero eso no es una opción.

«No importa cuán bien me sienta, las cosas tendrán que desmoronarse aquí antes de mucho. No quiero ser ese tipo que se aferra solo por aferrarse. Quiero poder contribuir. No quiero que todos hagan todo por mí. Tengo que cumplir con mi parte del acuerdo. En ese momento, no lo estaba haciendo, y sentí que era lo mejor que podía hacer. Luego, al igual que antes, me arrastraron de vuelta».