Big Bill, uno de los favoritos de Tony Schiavone

El exWWE Big Cass, ahora Big Bill, intenta ganarse su sitio en AEW. No está teniendo todavía demasiada relevancia narrativa pero lució bien durante el reciente torneo para determinar a nuevos contendientes al Campeonato Mundial de Parejas y en estos momentos tiene una racha de dos victorias, ambas en Collision.

Por otro lado, en espera de ver cómo continúa su aventura como All Elite, el que fuera luchador de WWE o de IMPACT ya se ha ganado el favor de Tony Schiavone. Mientras hablaba en su pódcast, What Happened When, el entrevistador lo señalaba como uno de sus favoritos en la compañía en la actualidad.

► Tony Schiavone elogia a Big Bill

«Hablando de tipos grandes, necesito decir esto nuevamente porque siento esto realmente muy fuerte. Cuando empecé a ver lucha libre nuevamente en 2017, gracias a ti, la primera persona que vi fue Big Cass entrando, y te dije: ‘¿Quién diablos es este y por qué diablos está en mi pantalla de televisión?’ Eso se debió a que estaba retomando mi interés en ello. Pero ahora, Big Bill es uno de mis favoritos porque no solo se ve genial, para ser un tipo grande, se ve tremendo.

«Es verdaderamente uno de los buenos. Pensé que él y Brian Cage en Rampage hace apenas una semana lucieron sensacionales. Me pareció que tuvieron un gran combate. Incluso se lo dije. Le dije: ‘Bill, tu lucha con Cage contra Trent Beretta y Matt Sydal fue genial para Rampage, y lo fue’. Así que aplausos para Big Bill. Buen chico y fanático de los New York Yankees. Le tengo mucho aprecio».

Big Bill no estará este domingo en All In. Veremos si se gana un hueco en All Out, aunque no queda demasiado, pues será la semana que viene. Quizá sería más probable que pueda estar en Full Gear el 18 de noviembre. Sin duda sería una señala de que está creciendo favorablemente en AEW.