Bianca Belair explica sus acciones en WWE SmackDown

Durante el episodio de WWE SmackDown del 22 de marzo, Bianca Belair apareció por sorpresa en escena para intentar salvar a Bayley y Naomi de Damage CTRL.

Intentarlo porque no pudo conseguirlo y la facción de IYO SKY, Asuka, Kairi Sane y Dakota Kai les dio una buena paliza a las tres a dos semanas de WrestleMania 40.

► Bianca Belair se explica

Pero, habida cuenta de la mala relación entre ambas, ¿por qué «The EST of the WWE» quiso salvar a «The Role Model»? Lo explica en SmackDown LowDown:

«Sabes, después de hablar con Naomi, me di cuenta de que simplemente tengo que dejar ese dolor atrás. Pongamos una cosa muy clara, no salí allí por Bayley. Salí allí por Naomi porque actuó con el corazón, actuó con sus sentimientos, y terminó en ese lío. Verla allí afuera siendo golpeada por Damage CTRL, siendo rociada, tratando de luchar contra Damage CTRL sola, me vi a mí misma en ella. Recordé cómo me sentí durante 2 años tratando de luchar contra Damage CTRL sola y deseando que hubiera alguien allí para ayudarme. Así que aquí estoy, no pude dejar a mi hermana colgada, y estamos de vuelta en esto con Damage CTRL».

Bianca también añadió más en Instagram:

«He estado aquí luchando por mi vida durante 2 años contra ellas SOLA. Constantemente… Siempre SOLA y cualquiera que intentó ayudar ya no está aquí. Charlotte se fue por una lesión. Shotzi se fue por una lesión. Becky se fue para luchar su propia batalla. Simplemente sentí que constantemente me quedaba sola para hacerlo por mí misma y se vuelve agotador y abrumador.

«Entonces, Bayley es atacada fuera de su propio grupo que ella creó y ahora todos sienten lástima por ella y quieren ayudar a derrotar a Damage CTRL. No puedo mentir, estaba dudando en confiar en este proceso nuevamente… pero no pude dejar a Naomi colgada ni culparla por intentar hacer lo que yo misma hice durante más de 2 años«.