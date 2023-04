Bianca Belair celebra siete años en la WWE

Esta semana se están cumpliendo siete años de Bianca Belair como Superestrella de la WWE. El 11 de abril de 2016, la Campeona Raw firmó un contrato de desarrollo con la compañía después de que Mark Henry la descubriera durante su carrera en el CrossFit. No tenía ninguna experiencia luchística. Estuvo varios meses trabajando en el Centro de Rendimiento tras pasar las pruebas antes de debutar enfrentando a Aliyah en un mano a mano en un house show de NXT el 29 de septiembre. Y si primera lucha en la televisión de la marca no sería hasta el 19 de abril de 2017. Como suele decirse, el resto es historia…

Nos acordamos de los inicios de la EST porque recientemente realizó la siguiente publicación en redes sociales para señalar este momento en el calendario, en su carrera, en su vida:

This week hit 7 years of being in @wwe; 3 years on Main Roster!

April 11, 2016.

Missing a few, but so much has happened so quickly & I am so grateful! WWE changed my WHOLE life! What we do here as individuals & as a roster is so special!

Let’s keep building this legacy!#ESTofWWE pic.twitter.com/AoEOS3ymzd

— Bianca Belair (@BiancaBelairWWE) April 14, 2023